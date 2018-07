Rot-Weiß Oberhausen unterliegt im vorletzten Testspiel gegen Drittligist Fortuna Köln mit 0:4 (0:3). Co-Trainer Dirk Langerbein fordert eine Reaktion der Mannschaft.

„Jeder hat gesehen, dass das ein Klassenunterschied war“, erklärt Langerbein nach dem Spiel, der Mike Terranova an der Seitenlinie vertrat. Der Cheftrainer weilt unter der Woche auf einem Lehrgang, um die Lizenz als Fußball-Lehrer zu erhalten.

Nach noch nicht mal einer gespielten Minute bog der Drittligist auf die Siegerstraße im Stadion Niederrhein ein. Robin Scheu nutze ein Abstimmungsproblem in der Defensive der Kleeblätter (1.). Die weiteren Treffer für die Mannschaft aus dem Süden Kölns erzielten Maik Kegel (29.), Hamdi Dahmani (33.) und Kwame Yeboah (50.).

„Wir waren körperlich nicht präsent und wir waren Gedanklich nicht wach“, moniert Langerbein die Einstellung seiner Spieler. „Da steht es dann in der Halbzeit auch zurecht 3:0. Das habe ich den Jungs so auch gesagt. So hast du gegen eine Drittliga-Mannschaft keine Chance.“

Das müssen wir knallhart aufbereiten. Körpersprache kann ich auch zeigen, wenn ich körperlich müde bin. Dirk Langerbein (Co-Trainer Rot-Weiß Oberhausen)

Der ehemalige Profi-Torwart war mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. „Wenn ich da keine Reaktion sehe, dann müssen wir uns etwas überlegen.“ Auch der zweite Spielabschnitt hat den 46-Jährigen nicht überzeugt: „Ich bin nicht restlos zufrieden mit der zweiten Halbzeit, aber ich habe dann schon gesehen, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen wollte.“

Einfache Ausreden will Langerbein nicht gelten lassen. „Wir könnten es uns einfach machen und sagen: Es ist Vorbereitung, es ist warm, wir haben viel trainiert – aber das ist mir zu einfach. Dafür bin ich zu sehr Fußballer, als dass ich sowas als Grund dafür nenne. Das müssen wir knallhart aufbereiten. Körpersprache kann ich auch zeigen, wenn ich körperlich müde bin.“

Zur Aufbereitung des Spiels hat das Trainer-Duo um Mike Terranova und Dirk Langerbein noch elf Tage – dann kommt Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen zum ersten Spieltag der neuen Saison ins Stadion Niederrhein. „Man hat auch irgendwo gesehen, dass wir die elf Tage auch noch brauchen.“ Trotz des Spielausgangs und der dargebotenen Leistung seiner Mannschaft sieht der Co-Trainer nicht alles schwarz: „Gegen Osnabrück haben wir ein gutes Spiel gemacht, nun ein weniger gutes Spiel gegen Fortuna Köln. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.“