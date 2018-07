Ratingen 04/19 hat zwei neue Spieler für die Offensiv-Abteilung verpflichtet.

Zum einen wechselt Sergen Sezen an den Keramag-Sportpark. Der 22-Jährige lief zuletzt für die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West auf. Dort kam der gebürtige Duisburger jedoch auf gerade einmal sechs Einsätze (kein Tor). Der Außenbahnstürmer erzielte in der Saison 2016/2017 zehn Tore für den TSV Meerbusch und gab 20 Torvorlagen. Der Student der Volkswirtschaft an der Uni Essen wohnt in Duisburg und zählt Wendigkeit, Dribblings und Torgefährlichkeit zu seinen Stärken.

Den größeren Namen hat der andere Neue: Moses Lamidi kommt von der SSVg Velbert. Der 30-jährige Deutsch-Nigerianer kann immerhin die Erfahrung von zwölf Bundesliga-Spielen und 24 Einsätzen in der 2. Bundesliga vorweisen. Der Stürmer, der seine fußballerische Ausbildung bei Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach absolviert hat, spielte in seiner Karriere unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen, den Karlsruher SC, FSV Frankfurt oder den KFC Uerdingen. Den Kontakt zum ehemaligen Profi und Jugendnationalspieler stellte Kapitän Mark Zeh her. Lamidi wohnt und arbeitet in Düsseldorf und hat dementsprechend kurze Wege nach Ratingen. Genau wie Sezen unterschrieb auch Lamidi einen Zweijahresvertrag bei den Blau-Gelben.

In der abgelaufenen Saison belegte Ratingen den siebten Tabellenrang in der Oberliga Niederrhein. Am letzten Spieltag ließ die Mannschaft von Trainer Alfonso del Cueto die Saison mit einem überragendem 12:0-Sieg über den Düsseldorfer SC 99 ausklingen. Für die kommende Saison wurden in Rückkehrer Daniel Rehag (ASV Mettmann), Yassin Merzagua (VfB Homberg), Liron Peretz (TSG Sprockhövel), Alamatas Savonis (DSC 99), Denis Ivosevic (VfB Hilden), Moreno Mandel (VfR Fischeln U19) und Kaan Terzi (eigene U19) bereits sieben Spieler verpflichtet. Sezen und Lamidi sind die Zugänge Nummer acht und neun.