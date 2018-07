Am Dienstagmittag wird der VfL Bochum verkünden, wer neuer Haupsponsor an der Castroper Straße wird.

Vor einem Jahr verkündete der VfL Bochum im Rahmen des großen Testspiels gegen Borussia Dortmund, dass er einen neuen Hauptsponsor gefunden habe. Die Hotelsuchmaschine trivago wurde Trikotpartner der Bochumer - allerdings nur für ein Jahr. Der damalige VfL-Finanzvorstand Wilken Engelbracht betonte: "Fan-Nähe und den Mut, auch mal gegen den Strom zu schwimmen: Einen besseren Hauptsponsor hätten wir uns gar nicht wünschen können."

Doch nach einem Jahr ist das Engagement bereits wieder beendet, der VfL war auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor. Und der soll am Dienstagmittag präsentiert werden. Den Verantwortlichen war es dabei wichtig, dass man diesmal ein Unternehmen findet, das sich länger zum VfL bekennt, damit der Verein eine gewisse Planungssicherheit bekommen kann. Und nach RS-Informationen ist das gelungen. Denn der neue Hauptsponsor soll einen Dreijahresvertrag mit dem Klub abgeschlossen haben.

Und im Anschluss wird es gleich den offiziellen Fototermin geben, wo die neuen Trikots zum ersten Mal zum Vorschein kommen. Und wer die Trikots mit dem neuen Hauptsponsor auf der Brust live sehen will, der kann das am Mittwoch in Rheine tun. Denn dann hat der VfL sein nächstes Testspiel gegen den englischen Klub Stocke City. Anstoß ist um 18 Uhr.

Am Wochenende steht dann der H-Hotels Cup an. Das hochkarätig besetzte Turnier findet am Sonntag, 22. Juli, im Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum statt. Bundesligist Borussia Mönchengladbach, Europa-League-Teilnehmer Real Betis Sevilla und Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers werden mit den Bochumern um den Turniersieg spielen.

Der Spielplan ist mittlerweile auch veröffentlicht worden:

14:00 Uhr, Halbfinale I

Borussia Mönchengladbach - Betis Sevilla

15:00 Uhr, Halbfinale II

VfL Bochum - Wolverhampton Wanderers FC

16:00 Uhr: Spiel um Platz 3

17:00 Uhr: Finale