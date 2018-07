Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat am Montag die zeitgenauen Ansetzungen der ersten elf Regionalliga-Spieltage veröffentlicht.

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison bestreiten der SC Wiedenbrück und der SC Verl. Die offizielle Eröffnung steigt am Freitag, 27. Juli. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.

Rot-Weiss Essen startet einen Tag später beim SV Rödinghausen (Samstag, 14 Uhr). Die Heimpremiere absolviert das Team von Trainer Karsten Neitzel am Sonntag, den 5. August gegen den Wuppertaler SV. Das erste Flutlichtspiel mit Essener Beteiligung findet am Freitag, den 31. August um 19:30 Uhr an der Hafenstraße statt. Gegner ist der Bonner SC.

Rot-Weiß Oberhausen trifft zum Auftakt am Samstag (28. Juli) um 14 Uhr auf den Aufsteiger SV Straelen. Am dritten Spieltag erwarten die Kleeblätter Alemannia Aachen zum Flutlichtspiel im Stadion Niederrhein (Freitag, 10. August, 19 Uhr).

Der Klassiker Alemannia Aachen gegen die SG Wattenscheid 09 wird am Montag, 6. August, 20.15 Uhr, live vom TV-Sender "Sport1" übertragen.

Die genauen Ansetzungen der ersten elf Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

Freitag, 27.07.2018, 19 Uhr

SC Wiedenbrück - SC Verl

Samstag, 28.07.2018, 14 Uhr

Bonner SC - Borussia Dortmund U23

Wuppertaler SV - TV Herkenrath 09

SV Rödinghausen - Rot-Weiss Essen

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Lippstadt 08

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen

SG Wattenscheid 09 - Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaan-Marienborn 07 - 1. FC Köln U23

Sonntag, 29.07.2018, 14 Uhr

Viktoria Köln - Alemannia Aachen

2. Spieltag

Samstag, 04.08.2018, 14 Uhr

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiß Oberhausen

SV Straelen - SC Wiedenbrück

SC Verl - Fortuna Düsseldorf U23

SV Lippstadt 08 - SV Rödinghausen

TV Herkenrath 09 - 1. FC Kaan-Marienborn 07

1. FC Köln U23 - Bonner SC

Borussia Dortmund U23 - Viktoria Köln

Sonntag, 05.08.2018, 14 Uhr

Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV

Montag, 06.08.2018, 20:15

Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09

3. Spieltag

Freitag, 10.08.2018, 19 Uhr

SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach

Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen

Bonner SC - Viktoria Köln

Samstag, 11.08.2018, 14 Uhr

Wuppertaler SV - SV Lippstadt 08

SV Rödinghausen - SC Verl

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Straelen

1. FC Köln U23 - TV Herkenrath 09

1. FC Kaan-Marienborn 07 - Rot-Weiss Essen

Di/Mi 30./31.10.18, 19:30

SG Wattenscheid 09 - Borussia Dortmund U23

4. Spieltag

Samstag, 18.08.2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SC Wiedenbrück

SC Verl - Wuppertaler SV

SV Lippstadt 08 - 1. FC Kaan-Marienborn 07

TV Herkenrath 09 - Bonner SC

Sonntag, 19.08.2018, 14 Uhr

Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Düsseldorf U23

Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln U23

Dienstag, 28.08.2018, 19:30 Uhr

SV Straelen - SV Rödinghausen

Viktoria Köln - SG Wattenscheid 09

Mittwoch, 29.08.2018, 19 Uhr

Borussia Dortmund U23 - Rot-Weiß Oberhausen

5. Spieltag

Freitag, 24.08.2018, 19:30 Uhr

Wuppertaler SV - SV Straelen

Samstag, 25.08.2018, 14 Uhr

Bonner SC - SG Wattenscheid 09

SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach U23

Fortuna Düsseldorf U23 - Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Köln

1. FC Köln U23 - SV Lippstadt 08

1. FC Kaan-Marienborn 07 - SC Verl

Sonntag, 16.08.2018, 14 Uhr

TV Herkenrath 09 - Rot-Weiss Essen

SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund U23 (15 Uhr)

6. Spieltag

Freitag, 31.08.2018, 19:30 Uhr

Rot-Weiss Essen - Bonner SC

Samstag, 01.09.2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SV Rödinghausen

Borussia Mönchengladbach U23 - Wuppertaler SV

SV Straelen - 1. FC Kaan-Marienborn 07

SC Verl - 1. FC Köln U23

SV Lippstadt 08 - TV Herkenrath 09

SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Oberhausen

Viktoria Köln - SC Wiedenbrück

Sonntag, 02.09.2018, 14 Uhr

Borussia Dortmund U23 - Fortuna Düsseldorf U23

7. Spieltag

Freitag, 07.09.2018, 19:30 Uhr

Bonner SC - Rot-Weiß Oberhausen

Samstag, 08.09.2018 14 Uhr

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

SV Rödinghausen - Borussia Dortmund U23

Fortuna Düsseldorf U23 - Viktoria Köln

SC Wiedenbrück - SG Wattenscheid 09

Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt 08

TV Herkenrath 09 - SC Verl

1. FC Köln U23 - SV Straelen

1. FC Kaan-Marienborn 07 - Borussia Mönchengladbach U23

8. Spieltag

Freitag, 14.09.2018, 19 Uhr

SC Verl - Rot-Weiss Essen

Samstag, 15.09.2018, 14 Uhr

Alemannia Aachen - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Straelen - TV Herkenrath 09

SV Lippstadt 08 - Bonner SC

Rot-Weiß Oberhausen - SC Wiedenbrück

SG Wattenscheid 09 - Fortuna Düsseldorf U23

Viktoria Köln - SV Rödinghausen

Sonntag, 16.09.2018, 15 Uhr

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Köln U23

Sept./Okt. CL, 19:30

Borussia Dortmund U23 - Wuppertaler SV

9. Spieltag

Freitag, 21.09.2018 19:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Köln U23 - Alemannia Aachen

Samstag, 22.09.2018 14 Uhr

Bonner SC - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - Viktoria Köln

SV Rödinghausen - SG Wattenscheid 09

SV Lippstadt 08 - SC Verl

Rot-Weiss Essen - SV Straelen

TV Herkenrath 09 - Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Kaan-Marienborn 07 - Borussia Dortmund U23

10. Spieltag

Dienstag, 25.09.2018, 19:30 Uhr

Alemannia Aachen - TV Herkenrath 09

SV Straelen - SV Lippstadt 08

SC Verl - Bonner SC

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf U23

Rot-Weiß Oberhausen - SV Rödinghausen

Viktoria Köln 1904 - 1. FC Kaan-Marienborn 07

Borussia Dortmund U23 - 1. FC Köln U23

Mittwoch, 26.09.2018, 19 Uhr

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiss Essen

SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV

11. Spieltag

Samstag, 29.09.2018, 14 Uhr

Bonner SC - Fortuna Düsseldorf U23

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

SC Verl - SV Straelen

SV Lippstadt 08 - Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Köln U23 - Viktoria Köln

1. FC Kaan-Marienborn 07 - SG Wattenscheid 09

TV Herkenrath 09 - Borussia Dortmund U23

Sonntag, 30.09.2018, 14 Uhr

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen