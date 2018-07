Am Sonntagnachmittag (17 Uhr) stehen mit Ante Rebic und Andrej Kramaric auch zwei Bundesliga-Profis im Weltmeisterschafts-Finale in Moskau.

Eintracht Frankfurt fiebert im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft mit ihrem kroatischen Stürmer Ante Rebic, 1899 Hoffenheim mit Andrej Kramaric. "Es wäre der erste WM-Titel eines Adlerträger seit 1990 - damals stemmte Uwe Bein im DFB-Trikot den Weltpokal in die Höhe", schrieb der Bundesliga-Club aus Frankfurt am Sonntag auf seiner Homepage. Derweil drückt 1899 Hoffenheim Andrej Kramaric die Daumen. "The big one: Um 17 Uhr treffen Andrej Kramaric und Kroatien im Finale des @FIFAWorldCup auf Frankreich - hol dir den WM-Pokal, Andrej!!!", twitterten die Kraichgauer.

Kramaric kann als erster Spieler von Hoffenheim Weltmeister werden. Rebic könne mit einem Finalerfolg "seinen Fußballsommer vergolden. Erst war er in Berlin mit einem Doppelpack der Matchwinner beim DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Jetzt könnte er als Stammspieler der Kroaten sogar den Weltpokal holen", so die Eintracht.

Rebic' Frankfurter Kollegen werden das Endspiel der Kroaten gegen Frankreich an diesem Sonntag (17.00 Uhr MESZ/ZDF) in einer US-Sportsbar verfolgen "und ihm sicherlich die Daumen drücken - mit Ausnahme der Franzosen Simon Falette und Sebastién Haller." Frankfurt befindet sich derzeit im Trainingslager in den USA.

Ob Rebic und Kramaric nächste Saison noch bei ihren Bundesliga-Clubs spielen, ist unsicher. Beide haben zwar laufende Verträge, ihren Marktwert bei der WM aber stark erhöht und sind in den Fokus von Topclubs gerückt.