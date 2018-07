Das war’s, keine Neuen mehr! Mit der Verpflichtung von Lukas Raeder sind die Transferaktivitäten des Regionalligisten Rot-Weiss Essen abgeschlossen.

Am Dienstag war es endlich so weit. Nachdem Lukas Raeder bereits mehrere Wochen bei Rot-Weiss Essen mittrainiert hat, wurde der Wechsel endlich fix gemacht. Und damit sind auch jegliche Transferaktivitäten des Deutschen Meisters von 1955 beendet.

Mit Raeder, Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen), Lukas Scepanik (Stuttgarter Kickers), Florian Bichler (SV Elversberg), Kevin Freiberger (Sportfreunde Lotte), Enzo Wirtz (Wuppertaler SV) sowie Nicolas Hirschberger aus der eigenen Jugend sind insgesamt sieben Spieler zum Kader von Trainer Karsten Neitzel dazugestoßen. Nach den Abgängen von Kamil Bednarski, Dennis Malura, Jan-Steffen Meier (alle drei Wuppertaler SV), Hervenogi Unzola (Wattenscheid 09), Stefan Jaschin und Roussel Ngankam (beide Ziel unbekannt) haben die Rot-Weissen nun 20 Feldspieler und drei Torhüter im Kader. „Das war immer das erklärte Ziel und so wird es - Stand jetzt - auch bleiben“, sagt Essens Direktor Sport Jürgen Lucas.

"Wir werden niemanden mehr ins Schaufenster stellen. Unser Kader steht." Jürgen Lucas

Zu dieser Planung gehören auch Tolga Cokkosan und David Jansen. Zwar wurden nach Informationen dieser Redaktion beiden mitgeteilt, dass man ihnen bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen würden, allerdings gehören beide nun in den geplanten Kader für die in zwei Wochen startende Saison. „Wir werden niemanden mehr ins Schaufenster stellen. Unser Kader steht“, hält Lucas fest. Auf einen Einsatz wird zumindest Torjäger Jansen noch warten müssen. Der ehemalige Oberhausener laboriert an einer Fersenverletzung und wird erst in den nächsten Wochen wieder zu Kader stoßen.

Rückkehr von Heller und Lenz früher erwartet

Schon früher werden auch die beiden bisherigen Torhüter Robin Heller (Schulter-Operation) und Marcel Lenz (Entzündete Narbe in der Oberschenkel-Muskulatur) wieder voll im Training stehen. Aktuell absolvieren beide noch ein Aufbau-Programm. Cedric Harenbrock wird nach seinem Kreuzbandriss noch länger fehlen. Wie lange Kevin Grund nach seiner Wadenverletzung aus dem Elversberg-Spiel fehlen wird, steht noch nicht fest. Lucas: "Er hat nach dem Spiel aber schon leicht Entwarnung gegeben."