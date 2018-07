A-Kreisligist DJK Sportfreunde Katernberg hat die fünfte Auflage des Sport Duwe Cups in Essen gewonnen. Der Veranstalter ist zufrieden und kündigt eine Fortsetzung an.

Die DJK Sportfreunde Katernberg ist eine echte Turniermannschaft. Schon im letzten Jahr gewann der ambitionierte A-Ligist den Sport Duwe Cup und den Preußen Cup, zwei bedeutende Vorbereitungsturniere in Essen. Den ersten Titel konnte die Mannschaft von Trainer Sascha Fischer, die in der Meisterschaft in der Relegation an der SG Kupferdreh- Byfang scheiterte, schon verteidigen. Am Sonntag gewann Katernberg den Sport Duwe Cup an der Raumerstraße in Frohnhausen.

Im Finale gewann die Fischer-Elf mit 1:0 gegen den Bezirksliga-Aufsteiger VfB Nord. Platz drei sicherte sich RuWa Dellwig durch einen 3:0-Sieg gegen die SG Schönebeck. "Der Sieg für Katernberg ist verdient. Das war die beste Mannschaft an diesem Tag. Saschas Teams können Turniere spielen", sagt Issam Said, Sport-Duwe-Inhaber und Trainer des Gastgebers VfB Frohnhausen.

Said kündigt an, dass das Turnier im kommenden Sommer fortgesetzt wird. "Wir sind sehr zufrieden. Es waren viele Zuschauer da und es wurden gute Spiele geboten."