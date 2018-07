Dietmar Schacht eröffnete in Röttgersbach seinen Imbisswagen und freute sich über prominente Gäste. Auch Bernard Dietz probierte die Currywurst.

Für das Foto posierten Didis prominente Gäste gerne. MSV-Legende Bernard Dietz und der frühere Bundesliga-Trainer „Retter“ Horst Franz präsentierten sich samt Currywurst und Ex-Fußball-Profi Dietmar Schacht, der am Samstag in Röttgersbach seinen Imbisswagen eröffnete, den Kameras. Als zwei weitere Fotografen hinzukamen, die ersten Würste aber schon verputzt waren, lachte Horst Franz: „Wie viele Würste muss ich denn noch essen?“

Dietmar Schacht, früher Spieler unter anderem beim MSV Duisburg und beim FC Schalke 04, will sich mit dem Imbisswagen – Schwerpunkt „Berliner Currywurst“ – ein zweites Standbein aufbauen. Der Wagen steht unter anderem auch in Orsoy und in Meiderich vor dem Baumarkt gegenüber der MSV-Vereinsanlage.

Zeit genug hat der 55-Jährige. Der SV Straelen hatte ihn im März als Trainer beurlaubt, Schachts Vertrag läuft aber noch bis 2020. Trotzdem kann sich Schacht vorstellen, schon vorher wieder in den Trainerjob zurückzukehren. Schacht: „Das müsste aber schon ein Angebot sein, bei dem alles passt.“