Wieder einmal verpflichtet der BVB ein vielversprechendes Nachwuchstalent aus Frankreich: Der 16-Jährige Kamal Bafounta kommt vom FC Nantes.

Borussia Dortmund hat bekanntlich einen großen Umbruch ausgerufen, bislang sind fünf Neuverpflichtungen für den Profikader unter Dach und Fach. Allerdings planen de Verantwortlichen nicht nur für die kommende Saison, sondern basteln auch schon an der mittelfristigen Zukunft.Und dazu hat der BVB mal wieder ein Toptalent aus Frankreich verpflichtet: Der 16-jährige Kamal Bafounta kommt vom FC Nantes.

Die Vereine selbst haben den Transfer noch nicht vermeldet, aber Bafounta postete auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich selbst, wie er neben BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken sitzend den Vertrag unterzeichnet. "Ich bin froh, dass ich meinen ersten Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben habe", schrieb er dazu.

Der 1,93 Meter große Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente Frankreichs und wird immer wieder mit Nationalspieler Paul Pogba verglichen. An dem französischen U16-Nationalspieler waren angeblich auch der FC Everton, der FC Sevilla, Inter Mailand und Manchester United interessiert. Für den BVB aber sprach, dass dieser immer wieder eine gute Station für entwicklungsfähige Jungprofis war - zuletzt etablierte sich der kürzlich erst 18 Jahre alt gewordene Engländer Jadon Sancho in der Profimannschaft, auch der im Winter gekommene Spanier Sergio Gomez (17) zeigte vielversprechende Auftritte. Der 19-jährige Dan-Axel Zagadou geriet gegen Ende der Saison zwar etwas aus dem Blickfeld, hatte aber in der Hinrunde zahlreiche Einsätze.

Bafounta ist in Dortmund erst einmal für die U17-Mannschaft eingeplant - und trifft somit auf mindestens einen namhaften Mitspieler: Der 13-Jährige Youssoufa Moukoko, der den BVB-Nachwuchs mit seinen Toren zur Deutschen Meisterschaft schoss, wird auch in der kommenden Saison für die U17 der Dortmunder auflaufen. Einen Profivertrag hat er anders als Bafounta noch nicht - dafür ist er schlicht zu jung.