Zweitligist VfL Bochum ist in sein erstes Trainingslager in Weiler-Simmerberg (Allgäu) gestartet. Sebastian Schindzielorz hat eine neue Anrede.

Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion spricht Bochum Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz, über die Ausgliederung des Geschäftsbereichs des VfL in eine GmbH, über den Start in das Trainingslager im Allgäu und über mögliche Transfers bis zum Saisonauftakt.

Sebastian Schindzielorz, ab jetzt sind Sie Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum. Eine neue Anrede für Sie.

Richtig, nachdem die Mitglieder auf der vergangenen Jahreshauptversammlung mit einer großen Mehrheit für die Ausgliederung gestimmt hatten, wurde dieser Prozess natürlich vorangetrieben. Es fehlen noch ein paar kleine juristische Dinge und dann ist der gesamte Prozess abgeschlossen.

Ihre Mannschaft hat die erste Einheit im Trainingslager in Weiler absolviert. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Die Bedingungen sind - aus meiner Sicht - sehr gut. Der Regen hat pünktlich zum Trainingsbeginn aufgehört. Wir haben eine gute Einheit absolviert. Die Anreise verlief auch prima. Bisher können wir wirklich zufrieden sein.

Und welchen Eindruck macht die Mannschaft auf Sie?

Die erste Einheit war auf gutem Niveau, immer natürlich unter Berücksichtigung der etwas längeren Anreise. Aber es waren schon Zug und Intensität drin. Und genauso wünschen wir uns das auch.

Im Sturm und im Mittelfeld hat der VfL womöglich noch Nachholbedarf. Wie sehen Ihre Planungen in Sachen Transfers aus?

Wenn wir das Spiel in Brünninghausen ausklammern, dann war das bislang eine gelungene Vorbereitung. Der Transfermarkt läuft, wir sind mit unserem Kader zufrieden. Dennoch halten wir die Augen auf und beobachten den Markt. Es kann durchaus passieren, dass sich in die eine oder andere Richtung noch etwas bewegt bei uns. Aber es muss auch nicht zu 100 Prozent so sein.

Eine Transferperiode hat meistens einen überraschenden Ausgang. So auch dieses Mal beim VfL Bochum?

Einige Spieler kommen erst ziemlich spät auf den Markt. Wir vertrauen unserer Truppe, sie präsentiert sich bisher richtig gut. Wir halten die Augen auf. Aber es geht nicht darum, in Aktionismus zu verfallen, sondern Dinge überlegt zu tun. Es muss immer passen.

In der kommenden Woche geht es mit Zürich und Kaiserslautern gegen zwei stärkere Gegner als zuletzt. In einer Phase der hohen Belastung geht es da vor allem um den Willen.

Absolut, die gesamte Vorbereitung ist eine Willensschulung. Aber das muss auch so sein, wir müssen uns auch physisch gut vorbereiten. Da kann es sein, dass man in den Spielen nicht ganz so frisch ist. Wir möchten immer gewinnen, aber Priorität hat dann die gute Basis für die Saison.

In der aktuellen Prognose für die neue Saison agieren Sie bislang eher zurückhaltend. Ist das eine bewusste Taktik?

Fakt ist, dass mit dem HSV und dem 1.FC Köln zwei sehr gute Klubs in die Liga kommen. Wir erwarten eine ausgeglichene Saison, wie auch schon im vergangenen Jahr. Wir versuchen einfach, den Fokus auf uns zu legen und unsere Mannschaft zu entwickeln. Das erste Ziel: gut aus den Startlöchern kommen.