Der ambitionierte Bezirksligist TuS Essen-West wird mithilfe der sieben Zugängen versuchen oben anzugreifen.

In der Saison 16/17 stieg TuS Essen-West aus der Landesliga in die Bezirksliga ab. Die erste Bezirksliga-Saison endete für die Essener mit Platz sieben. Nach 17 Spieltagen lag das Team von Trainer Sven Wienecke nur einen Punkt hinter dem damaligen Tabellenzweiten ASV Wuppertal. Die etwas schwächere Rückrunde kostete eine bessere Platzierung.

Drei Leistungsträger gehen

Nach einer Saison in der Bezirksliga zieht es drei Spieler wieder zurück in die Landesliga. Charalambos Pommer (Sf Königshardt) und Delowan Nawzad (Arminia Klosterhardt) zieht nach Oberhausen. Das Trio komplettiert der torgefährlichen Abwehrspieler (sieben Tore) Niklas Piljic, der in der künftigen Spielzeit für den ESC Rellinghausen die Schuhe schnürt. Den drei Abgängen stehen sieben Zugänge gegenüber. Mit Sükrü Baylar (SC Frintrop), Basar Baylar (TuSEM Essen), Stefan Hogge (SpVg Schonnebeck II), Matthias Bednarski (SC Werden-Heidhausen), Lars Brose (Mülheimer SV 07), und Niko Pernau (SC Phönix Essen) verfügen sechs von ihnen bereits Bezirksliga-Erfahrung. Lediglich der neue Torwart Corbin Tenie (SV Raadt II) absolvierte noch keine Spiele in der Bezirksliga.

Oben mitspielen

In der letzten Saison verpasste TuS Essen-West den direkten Wiederaufstieg. Trotzdem stecken sie sich beim Bezirksligisten hohe Ziele. Laut Angabe des Trainers möchte die Mannschaft oben mitmischen.