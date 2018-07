Nach einer starken Premierensaison möchte der Bezirksligist TuSEM Essen seine Leistungen in der künftigen Spielzeit bestätigen.

Die letzte Spielzeit lief für TuSEM Essen besser als erwartet. 56 Punkte hatten die Essener am Ende auf der Habenseite. Als Aufsteiger. "Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir nie etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, hätte ich es blind unterschrieben", schaut Trainer Mike Sauer stolz auf die abgelaufene Saison zurück. Es war seine erste als Trainer an der Margarethenhöhe. Sauer trat das Erbe von Erfolgstrainer Kevin Busse an, der den Klub aus der Kreisliga B in die Bezirksliga führte. Und der neuen Mann an der Seitenlinie hatte Erfolg. Es sei sogar mehr möglich gewesen. "Wir hatten nach dem Erreichen der 40 Punkte nicht mehr so einen großen Ehrgeiz", merkt Sauer an.

Drei Leistungsträger verlassen den Verein

Die gute Platzierung der letzten Saison weckt die Begehrlichkeit bei anderen Vereinen. Aus diesem Grund werden auch drei Spieler den Verein verlassen. Während es Lukas Paulun und Maximilian Golz zum Landesligisten Sportfreunde Niederwenigern zieht, wechselt Basar Baylar zum Ligakonkurrenten TuS Essen-West 81. Allerdings kommen auch sieben Zugänge, die diese Abgänge auffangen sollen. "Neuer, frischer Wind ist immer gut", ist Sauer zuversichtlich, dass die neuen Spieler die Abgänge kompensieren. Unter den sieben Zugängen befindet sich das Brüderpaar Issa. Mohamed und Bakir kommen gemeinsam von Winfried Kray zum Tabellenachten der vergangenen Saison. Des Weiteren schließen sich Habib Zein (Al-Arz Libanon), Marc-Dominic Breilmann (SC Phönix Essen), Rene Beck (pausiert), Genc Binqe (pausiert) und Younes Musapour (Blau-Weiß Mintard) dem Bezirksligisten an.

Saison bestätigen

Zusammen mit den sieben Zugängen möchte TuSEM an die vergangene Spielzeit anknüpfen. Allerdings ist den Verantwortlichen bewusst, dass dieses Unterfangen kein Selbstläufer wird. "Man sagt ja immer, dass die zweite Saison schwerer ist als die erste. Wir hatten in der letzten Saison die Euphorie und das Quäntchen Glück", erkennt Sauer die Schwierigkeit, die abgelaufene Saison zu bestätigen. Sauer freut sich aber auf die zahlreichen Derbys: "Im letzten Jahr kannten uns unsere Gegner nicht. In diesem Jahr sind wir in der Essener Gruppe. Klar freuen wir uns auf die Derbys, aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr kennen uns die gegnerischen Mannschaften", blickt Sauer auf die Gegner in der kommenden Saison.

Die Vorbereitung läuft bei TuSEM bereits seit dem vergangenen Sonntag. "Wir wollen die Mannschaft formen", erklärt Sauer den frühen Trainingsstart. Außerdem findet ein Trainingslager statt, das laut dem Trainer das Highlight der Vorbereitung ist.