Der MSV Duisburg spult in der aktuellen Vorbereitungsphase ein strammes Programm ab. Der bisherige Erfolg scheint den Meiderichern Recht zu geben.

Seit nicht einmal zwei Wochen legen die Duisburger Profis die Grundlagen für die neue Saison. In lediglich 13 Vorbereitungstagen hat der MSV vier Testspiele bestritten und unzählige Trainingseinheiten hinter sich gebracht. Doch trotz müder Knochen geizten die Meidericher im letzten Test weder mit Toren noch mit spielerischer Klasse - der 10:0-Sieg beim VfB Günnigfeld war die dritte Einheit des Tages.

Ilia Gruev beschrieb den aktuell zu betreibenden Aufwand nach dem Kantersieg wie folgt: "Es ist der richtige Weg, trotz Müdigkeit so viel zu laufen." Dass seine Mannschaft die Lauf- und Krafteinheiten um 8:30 und 11:30 Uhr scheinbar leicht weggesteckt hatte, kam bei dem Deutsch-Bulgaren gut an.

Zu dem Duisurger Weg, der über die Saison hinaus in der zweiten Liga weitergestaltet werden soll, sagte der 48-Jährige. "Wir wollen noch besser vorbereitet sein als in der letzten Saison. Wir werden insgesamt deutlich mehr Einheiten haben als letztes Jahr." Und selbst da schienen sie schon bestens vorbereitet gewesen zu sein - mit einem zum Schluss überragenden siebten Tabellenplatz.

Schnelligkeit und Schnellkraft in St. Johann

Doch dass die kommende Saison kein Selbstläufer werden dürfte und man sich auf bisherigen Erfolgen nicht ausruhen sollte, ist auch dem Duisburger Trainer bewusst. Die Marschroute für die letzten vier Vorbereitungswochen dürfte deshalb klar sein: Arbeit, Arbeit, Arbeit.

In den bisherigen Trainingseinheiten habe die Mannschaft laut Gruev "richtig viel" im physischen Bereich gemacht. Das in Kürze anstehende Trainingslager sieht sodann eine Verlagerung der Schwerpunkte vor. "Im Trainingslager werden wir an der Schnellkraft und an der Schnelligkeit feilen", bekräftigt der MSV-Trainer. Gruev weiter: "Natürlich werden wir auch an der Taktik arbeiten. Insgesamt werden wir ein kompaktes Programm haben."

Mehr Einheiten als in Sensationssaison

Nach dem in Tirol stattfindenden Trainingslager bleiben Gruev noch rund zwei Wochen Zeit, die einstudierten Inhalte auf deutschem Boden zu verfeinern. Mit "sieben, acht Einheiten mehr" als in der vergangenen Sensationssaison werden die Meidericher die Mission Klassenerhalt am 6. August bei Dynamo Dresden starten.

Sollte es in der Meisterschaft so laufen wie in der bisherigen Vorbereitung, könnte eine womöglich noch bessere Platzierung als in der Spielzeit 2017/2018 herausspringen. Die Frage dürfte also sein: Wird der MSV Duisburg mit dem deutlich erhöhten Aufwand in der kommenden Zweitliga-Saison noch erfolgreicher sein? Noch liegen 34 Spieltage vor ihnen - dann wissen wir mehr.