32 Mannschaften kämpfen vom 12. Juli bis zum 28. Juli um den Preußen Cup. Der Cup geht in diesem Jahr in die vierte Auflage.

Der ESC Preußen richtet auch in diesem Sommer den Preußen Cup aus. Es gastieren Teams von der Landesliga bis hin zur Kreisliga C an der Seumannstraße.

Der A-Kreisligist DJK Katernberg 13/19 wird als Vorjahressieger versuchen, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Allerdings wird es schwer diesen Erfolg zu wiederholen, denn schon in der Gruppenphase treffen die Katernberger auf den FC Kray. Die Krayer zählen zusammen mit dem Landesliga-Konkurrenten VfB Frohnhausen zu den Favoriten auf den Titel.

Wichtiger Hinweis: In Kooperation mit Soccerwatch wird RevierSport alle Spiele live streamen.

Der Spielplan in der Übersicht

Gruppe A

Donnerstag, 12.07.2018

Preußen I – Alanya Essen 18:30 Uhr

Türkiyemspor – BV Altenessen 19:50 uhr

Samstag, 14.07.2018

Preußen I – Türkiyemspor 16:10 Uhr

Alanya Essen – BV Altenessen 17:30 Uhr

Dienstag, 17.07.2018

Türkiyemspor – Alanya Essen

Preußen I – BV Altenessen beide 18:30 Uhr

Gruppe B

Donnerstag, 12.07.2018

TuS Essen West – TuRa 86 Essen 18:30 Uhr

TuS Holsterhausen – SUS 21 Oberhausen 19:50 Uhr

Samstag, 14.07.2018

TuRa 86 Essen – TuS Holsterhausen 16:10 Uhr

SUS 21 Oberhausen – TuS Essen West 17:30 Uhr

Dienstag, 17.07.2018

TuRa 86 Essen – SUS 21 Oberhausen

TuS Essen West – TuS Holsterhausen beide 19:50 Uhr

Gruppe C

Freitag, 13.07.2018

VfB Frohnhausen – TGD Essen West 18:30 Uhr

TuSEM Essen – FC Karnap 19:50 Uhr

Sonntag, 15.07.2018

VfB Frohnhausen – TuSEM Essen 11 Uhr

FC Karnap – TGD Essen West 12:20 Uhr

Freitag, 20.07.2018

TuSEM Essen – TGD Essen West

VfB Frohnhausen – FC Karnap beide 18:30 Uhr

Gruppe D

Freitag, 13.07.2018

RUWA Dellwig – ESC Preußen II 18:30 Uhr

Adler Osterfeld – Altenessen 18 19:50 Uhr

Mittwoch, 18.07.2018

ESC Preußen II – Altenessen 18 19 Uhr

RUWA Dellwig – Adler Osterfeld 12:20 Uhr

Freitag, 20.07.2018

Altenessen 18 – RUWA Dellwig

ESC Preußen II – Adler Osterfeld beide 19:50 Uhr

Gruppe E

Samstag, 14.07.2018

SC Phönix Essen – Dellwig 1910 11 Uhr

Winfried Kray – Juspo Essen 11 Uhr

Sonntag, 15.07.2018

SC Phönix Essen – Winfried Kray 13:40 uhr

Juspo Essen – Dellwig 1910 14:50 Uhr

Samstag, 21.07.2018

Winfried Kray – Dellwig 1910

SC Phönix – Juspo Essen beide 14 Uhr

Gruppe F

Samstag, 14.07.2018

BV Eintracht 06 – DJK Katernberg 13/19 11 Uhr

Vogelheimer SV – FC Kray 12:20 Uhr

Sonntag, 15.07.2018

BV Eintracht 06 – Vogelheimer SV 13:40 Uhr

FC Kray – DJK Katernberg 14:50 Uhr

Samstag, 21.07.2018

Vogelheimer SV – DJK Katernberg

FC Kray – BV Eintracht 06 beide 15:20 Uhr

Gruppe G

Samstag, 14.07.2018

Adler Union Frintrop – Al Arz Libanon 13:40 Uhr

Bader SV – TuS 84/10 Bergeborbeck 14:50 Uhr

Montag, 16.07.2018

TuS 84/10 Bergeborbeck – Adler Union Frintrop 18:30 Uhr

Bader SV – Al Arz Libanon 19:50 Uhr

Samstag, 21.07.2018

TuS 84/10 Bergeborbeck – Al Arz Libanon

Adler Union Frintrop – Bader SV beide 16:40 Uhr

Gruppe H

Samstag, 14.07.2018

BW Mintard – SV Isinger 13:40 Uhr

SC Frintrop – FC Saloniki 14:50 Uhr

Montag, 16.07.2018

SV Isinger – FC Saloniki 18:30 Uhr

BW Mintard – SC Frintrop 19:50 Uhr

Samstag, 21.07.2018

BW Mintard – FC Saloniki

SV Isinger – SC Frintrop beide 18 Uhr

Achtelfinale

Sonntag, 22. Juli

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe B beide 11 Uhr

Sonntag, 22. Juli

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C beide 13 Uhr

Sonntag, 22. Juli

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H beide 15 Uhr

Sonntag, 22 Juli

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G

Viertelfinale

Montag, 23. Juli, 18 Uhr

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6

Montag, 23. Juli, 20 Uhr

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2

Dienstag, 24. Juli, 18 Uhr

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8

Dienstag, 24. Juli, 20 Uhr

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4

Halbfinale

Donnerstag. 29. Juli, 18 Uhr

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

Donnerstag, 26. Juli, 20 Uhr

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3

Samstag 28. Juli, 13 Uhr

Finale

Samstag, 28. Juli, 15 Uhr