Die erste Runde des RevierSport-Niederrheinpokals ist ausgelost. Die größte Freude dürfte bei den SF Katernberg, Viktoria Mennrath und beim SSV Berghausen geherrscht haben.

Schließlich haben die Teams die größte Lose gezogen. Den dicksten Fisch zog dabei der SSV Berghausen an Land. Der Bezirksligist aus Langenfeld trifft mit dem KFC Uerdingen auf den höchstvertretenen Klub des Wettbewerbs. Großen Jubel gab es darüber aber zumindest aus dem VIP-Club Bökelberg im Borussia Park in Mönchengladbach nicht, schließlich war kein Vertreter der Berghausener vor Ort. Sie werden die Auslosung hoffentlich über den RevierSport-Livestream verfolgt haben.

Anders war das bei den Sportfreunden Katernberg. Der Essener A-Ligist trifft auf den Titelverteidiger Rot-Weiß Oberhausen. Wolfgang Peters, erster Vorsitzender von Viktoria Mennrath, jubelte beim Los Rot-Weiss Essen eher nach innen. Im Interview verriet er jedoch: „Unsere Freude ist groß. Wir hätten damit nicht gerechnet, aber wir nehmen es so, wie es kommt, auch wenn wir uns lieber einen Bezirksligisten gewünscht hätten.“ Zumal jetzt einiges an organisatorischem Aufwand auf die Mönchengladbacher wartet: „Das wird auf unserer Platzanlage nicht zu stemmen sein. Als Ausweichstadion bietet sich nur das Grenzlandstadion an. Da müssen wir mit den Verantwortlichen der Stadt mal Kontakt aufnehmen.“

Ebenfalls in Abwesenheit ein großes Los gezogen hat der B-Ligist Hellas Krefeld. Sie treffen auf den Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen. „Wir haben einen runderneuerten Kader. Ohne es abwertend zu meinen, aber das ist ein gutes Los für uns“, verrät SVS-Trainer Marcus John. „Es gab viele unbequeme Vereine, auf die wir hätten treffen können.“ Der zweite B-Liga-Vertreter trifft auf die SSVg Velbert.

Im Moment nehmen wir alles mit. David Brauner, Torwarttrainer GSV Moers

Einen dieser unbequemen Vereine, die John meint, hat die SpVg Schonnebeck erwischt. Sie treffen auf den MSV Düsseldorf. Der Landesligist, bei denen der ehemalige U19-Bundesligatrainer des Wuppertaler SV, Mohammed Elmimouni, der Verantwortliche an der Seitenlinie ist, dürfte für die Essener nicht leicht zu knacken sein. Bei den Schwalben ist man darauf aber noch nicht ganz gefasst. „Wir wissen, dass sie eine Liga unter uns spielen, aber das war es dann auch“, gibt Schonnebecks Pressesprecher Thorsten Sterna zu. „Bis zum Spieltag werden wir sie jedoch in- und auswendig kennen.“

Der GSV Moers möchte gegen den 1. FC Bocholt seine Erfolgsserie weiterführen. Zuletzt setzte sich der Klub in der Relegation gegen die Sportfreunde Hamborn durch. Torwarttrainer David Brauner betont: „Der Aufstieg war in letztes Minute. Im Moment nehmen wir alles mit.“

Die erste Runde wird am 5. August stattfinden. Die Partien des Drittliga-Aufsteigers KFC Uerdingen und der vier Regionalligisten sind für den 8. August angesetzt. Es kann aber auch noch bei den einzelnen Spielen zu Verschiebungen kommen. Die Auslosung für die 2. Runde wird am Donnerstag, 9. August, stattfinden. Der Ort wird noch rechtzeitig kommuniziert.