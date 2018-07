Sechs Testspiele bestreitet der Fußball-Oberligist VfB Speldorf in der Vorbereitung zur Saison 2018/2019. Dazu kommen zwei Teilnahmen an Turnieren.

Am morgigen Mittwoch bittet Trainer Christian Mikolajczak zum ersten Training. Am Samstag tritt seine Mannschaft dann beim Aloys-Kannenberg-Gedächtnisturnier des SV Vynen-Marienbaum in Xanten teil. Mit dabei sind neben dem Gastgeber und dem VfB der SV Sonsbeck und der 1. FC Kleve.

Dann stehen gleich drei Testspiele in einer Woche auf dem Programm – und zwar alle auswärts. Am 12. Juli um 19.30 Uhr bei den Sportfreunden Niederwenigern, am 14. Juli um 12 Uhr bei Einigkeit Süchteln und am 18. Juli um 19.30 Uhr bei Rot-Weiß Mülheim.

Am 21. Juli steigt an der Saarner Straße ab 10 Uhr das große Saisoneröffnungsturnier mit dem FSV Duisburg, dem TV Kalkum-Wittlaer und dem VfL Repelen.

Die weiteren Testspiele führen den Oberligisten am 24. Juli um 19.30 Uhr zum PSV Wesel-Lackhausen und am 29. Juli um 15 Uhr zu Adler Osterfeld. Das einzige Heimspiel findet am 1. August um 19.30 Uhr statt. Gegner ist der Landesliga-Aufsteiger SV Genc Osman Duisburg. Am 5. August findet die erste Runde im Niederrheinpokal statt. Die Auslosung ist am Mittwoch.