Absteiger SV Zweckel ist der Bezirksliga Staffel 9 zugeordnet worden - wie auch der SC Hassel.

In der neuen Fußballsaison gibt es erstmals seit längerer Zeit in der Bezirksliga wieder ein Gladbecker Derby. Der SV Zweckel, Absteiger aus der Landesliga, ist nämlich wie der BV Rentfort der Staffel 9 zugeordnet worden. Gleiches gilt für den SC Hassel, der in der vergangenen Punkterunde noch Westfalen-Oberligist war. Auf diese beiden Vergleiche freut sich BVR-Trainer Marcel Cornelissen ganz besonders.

SC Hassel meldet 22 Zugänge

„Das sind die Highlight-Spiele“, sagt Cornelissen. Hätte es der Coach der Rentforter vor drei Jahren für möglich gehalten, gegen Zweckel oder Hassel um Punkte zu spielen? „Nein, das hätte ich nicht gedacht.“ Cornelissen selbst hat übrigens noch nie - weder als Aktiver, noch als Trainer - gegen die erste Mannschaft des SVZ ein Punktspiel ausgetragen. „In meiner Zeit haben wir höchstens mal gegen die Zweckeler Zweite gespielt“, so der Ur-Rentforter, dessen Mannschaft am vergangenen Sonntag in die Saisonvorbereitung gestartet sind.

Die Staffel 9 der Bezirksliga ist in der neuen Saison wahrlich nicht von Pappe. Man darf gespannt sein, wie sich der SC Hassel mit einem komplett neu formierten Team verkaufen wird. 22 Zugänge hat der Klub gemeldet, einige von ihnen verfügen über Westfalenliga-Erfahrung. Und man darf gleichermaßen gespannt sein, wie der SV Zweckel sich schlagen wird, der zuletzt ja dreimal in Folge abgestiegen ist und sich nun in der Bezirksliga etablieren möchte.

Neu in der Staffel sind zudem Schwarz-Weiß Röllinghausen aus dem Kreis Recklinghausen und die Zweitvertretung des SV Horst-Emscher, die ja den VfB Kirchhellen im Entscheidungsspiel um den Aufstieg mit 2:1 bezwingen konnte. Trainiert werden die Gelsenkirchener nach wie vor von Franco Busu, der früher einige Jahre bei Adler Ellinghorst erfolgreich gearbeitet hat.

16 Mannschaften bilden die Klasse

Die Mannschaften der Bezirksliga 9 im Überblick: SV Zweckel (Absteiger Landesliga 3), SC Hassel (Absteiger Oberliga in die Bezirksliga), Sportfreunde Stuckenbusch, SpVgg Blau-Gelb Schwerin, Erler SV 08, SG Castrop-Rauxel, Genclerbirligi Resse, BV Rentfort, Westfalia 04 Gelsenkirchen, Blau-Weiß Westfalia Langenbochum, FC/JS Hillerheide, Schwarz-Weiß Röllinghausen (Kreis Recklinghausen), SG Suderwich, SV Vestia Disteln, SV Horst-Emscher 08 II (Kreis Gelsenkirchen), FC Marl (auf Wunsch umgruppiert aus der Staffel 11).