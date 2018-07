Trainer Marco Guglielmi kommt nach zwei Jahren zurück zum Bezirksligisten Blau-Weiß Mintard.

In der abgelaufenen Bezirksliga-Spielzeit erreichte die DJK Blau-Weiß Mintard den fünften Platz. In der neuen Saison kommt ein alter Bekannter nach Mintard zurück. Der neue Trainer Marco Guglielmi wird nach zwei Jahren beim ESC Rellinghausen wieder bei der DJK an der Seitenlinie stehen. In der Saison 13/14 stieg Mintard untere seiner Leitung in die Bezirksliga auf. In den darauffolgenden Jahren hielt er Mintard in der Bezirksliga, ehe es ihn im Sommer 2016 zum Essener Landesligisten zog.

Neun Zugänge

Der Trainer ist nicht die einzige Veränderung in diesem Sommer. Mintard hat neun Zugänge verpflichtet. Der Königstransfer ist der 22-jährige Innenverteidiger Philipp Volks. Volks bringt Erfahrung aus 77 Landesliga-Spielen für den VfL Rhede mit. Er soll die jungen Spieler zusammen mit Florian Klasen (Mülheimer SV 07) und Frederic Faßbender (SV Raadt) führen. Zu den drei Erfahrenen stoßen mit Jan Zuweis (Mülheimer SV 07), Mert Karagöz (SV Raadt), Nils Hense, Eugene Asamoah, Jakob Kruse (alle VFB Speldorf U19) und Sinan Kilincarslan (U19 SV Raadt) sechs weitere Zugänge zur Mannschaft. Vier von ihnen spielten in der vergangene Spielzeit noch in der A-Jugend. Damit wurde der Kader der Mintarder sowohl in der Spitze als auch in der Breite verstärkt.

Hungrige Spieler die Ziele haben



"Wir haben die Mannschaft bewusst verjüngt, da ich gerne mit jungen Spielern arbeiten möchte, die Ziele haben", erklärt Trainer Guglielmi die Transferpolitik. Denn auch er weiß, satte Spieler bringen keinen Erfolg: "Wohin einen die satten Spieler bringen, haben wir ja bei der WM im deutschen Kader gesehen", erläutert Guglielmi einen Grund für die Verjüngung. In Mintard legen die Verantwortlichen auch Wert auf die Persönlichkeit. "Alle Neuzugänge sind einwandfrei und werden für einen guten Teamspirit sorgen", freut sich Guglielmi auf die anstehende Spielzeit.