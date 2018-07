Simon Lorenz steht bei dem VfL Bochum vor einem Wechsel. Zwei Positionen müssen im VfL-Kader noch besetzt werden.

Die Transferaktivitäten beim VfL Bochum sind noch nicht abgeschlossen. Auf Seiten der Zu- und Abgänge wird sich noch etwas tun.

Unter anderem steht Abwehrspieler Simon Lorenz vor einem Wechsel in die 3. Liga. Die "TZ" berichtete von einem starken Interesse des Drittliga-Aufsteigers 1860 München, der zuvor vergeblich versucht hat Heidenheims Kevin Kraus oder Augsburgs Tim Rieder zu verpflichten. Gegenüber RS betonte der Spieler: "Ja, die Gespräche laufen." Eine Einigung soll in den nächsten Tagen möglich sein, im Gespräch ist eine Leihe zu den Münchnern. Es wäre bereits der neunte Spieler, der den VfL nach der Saison verlässt.

Beim VfL kam der Abwehrspieler, der aus Hoffenheim ins Revier wechselte, bisher kaum zum Zug. Zwar bestritt er in den letzten Tagen beide Testspiele der Bochumer, doch in der Liga kam er noch nicht zum Einsatz. Der Vertrag des 21-Jährigen in Bochum läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Vielleicht hilft der Umweg über die 3. Liga, damit der Abwehrmann anschließend in Bochum auf seine Einsätze kommt.

Lorenz vor dem Absprung, auf der anderen Seite sucht der VfL noch zwei Spieler. Ein gestandener Innenverteidiger wird ebenso gesucht wie ein Angreifer, der die Lücke schließen soll, die der Abgang von Janni Serra hinterlassen hat.

VfL-Kader - Stand 1. Juli 2018

Tor: Manuel Riemann, Felix Dornebusch, Florian Kraft

Abwehr: Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Danilo Soares, Stefano Celozzi

Mittelfeld: Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Thomas Eisfeld, Görkem Saglam, Vitaly Janelt, Sebastian Maier (Hannover 96), Julian Tomas (eigene U19)

Angriff: Lukas Hinterseer, Tom Weilandt, Johannes Wurtz, Milos Pantovic (neu/FC Bayern II), Baris Ekincier (eigene U19)

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Hoffenheim, Luke Hemmerich (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Schalke), Martin Kompalla, Selim Gündüz (beide unbekannt), Janni Serra (Holstein Kiel), Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf), Ulrich Bapoh (verliehen an Twente Enschede), Evangelos Pavlidis (verliehen an den BVB II)