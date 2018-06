Beim 6:1-Testspielsieg des MSV Duisburg gegen die Duisburger Stadtauswahl bekamen die Zuschauer erste Kostproben von vier Zugängen. Einer von ihnen ist Joseph-Claude Gyau.

Antritt, Schnelligkeit, Ballgefühl, Torabschluss: Im Testspiel des MSV Duisburg gegen die Duisburger Stadtauswahl am Samstagnachmittag dauerte es eine knappe Viertelstunde bis klar wurde, warum der MSV in diesem Sommer Joseph-Claude Gyau (25) verpflichtet hat.

Auf dem linken Flügel nahm der US-Amerikaner die Kugel im Rückwärtslaufen mit der Brust an, zog dann mit schnellen Schritten vorbei an seinem überforderten Gegenspieler in die Mitte und zog aus 20 Metern wuchtig ab. Zwar schlug der Ball nicht im Tor ein - dennoch zeigte der Zugang vom SG Sonnenhof Großaspach aus der 3. Liga, dass er eine echte Verstärkung sein kann.

Wohnungssuche abgeschlossen

"Es macht immer Spaß, Fußball zu spielen, vor allem bei so einem Wetter", fasste Gyau nach dem Abpfiff zusammen und schwärmte von seinen neuen Teamkameraden. "Die Jungs haben mich super aufgenommen, jeder ist nett und hilft einem." Eine Wohnung habe er auch schon gefunden - und sowieso: Viel Eingewöhnungszeit wird er nicht brauchen. 2014 wechselte er von der TSG Hoffenheim - seine erste Station in Deutschland - für zweieinhalb Jahre zu Borussia Dortmund ll und kennt den Ruhrpott daher. Für den BVB und für Hoffenheim absolvierte Gyau sogar drei Bundesligaspiele.

Von Dortmund ging es für eineinhalb Jahre nach Sonnenhof - und nun eben zum MSV. Warum? "Ich glaube, das war der richtige Schritt, um in meiner Karriere voranzukommen." Das Trainer- und Managerteam habe ihn mit ihrer Spielphilosophie überzeugt. "Duisburg ist der Verein, der am besten zu mir gepasst hat."

Sein Trainer Ilia Gruev sieht bei dem zweifachen US-Nationalspieler viel Licht, aber auch etwas Schatten. "Er kann sich auf seine Schnelligkeit und Robustheit verlassen. Ich würde gerne noch mehr tiefe Läufe von ihm sehen, weniger mit Ball am Fuß, aber daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten."

Arbeiten kann Gyau auch noch an seiner Torgefahr. In 50 Spielen in der dritten Liga traf er sechs Mal. Das ist in Ordnung, aber ausbaufähig. Damit beschäftigt sich der 25-jährige aktuell anscheinend nicht. Glaubt man seinen Worten, zählt für ihn aktuell nur "so oft wie möglich auf dem Platz zu stehen um der Mannschaft zu helfen, damit wir den Klassenerhalt schaffen. Dann schauen wir, was möglich ist." Das ein oder andere Tor mehr würden ihm die MSV-Fans aber sicherlich nicht böse nehmen.