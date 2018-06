Rot Weiss Ahlen hat einen kleinen Transfecoup gelandet und einen Spieler des amtierenden Vizemeisters der Regionalliga West verpflichtet.

Mit der Verpflichtung des 29-jährigen Mittelfeldspielers Marco Fiore erhält RWA-Trainer Michael Schrank einen erfahrenen Führungsspieler, der vom Regionalligisten FC Viktoria Köln an die Werse wechselt. In der Saison 2015/2016 trug Fiore bereits das Ahlener Trikot. Dabei verpasste er in seinen 20 Pflichtspieleinsätzen keine einzige Spielminute, ehe es ihn von der Werse an den Rhein zog. Fiore, der in seiner Jugend beim FC Schalke 04 ausgebildet wurde, war vor seinem ersten Engagement in Ahlen lange Jahre als Profi in Italien, unter anderem beim damaligen Erstligisten Catania Calcio, aktiv.

"Marco hat ohne jeden Zweifel Qualitäten, die jedem Verein in unserer Liga weiterhelfen würden. Er verfügt über einen sehr großen Erfahrungsschatz aus höheren Ligen und wird hoffentlich eine entscheidende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen", freut sich Schrank über seinen Neuzugang.

"Es fühlt sich richtig gut an, wieder nach Ahlen zu kommen. Ich habe für mich den Entschluss gefasst, wieder zurück in meine Heimat zu ziehen. Auch deshalb habe ich mich gegen andere Regionalligisten und für Ahlen entschieden. Ich hatte vor zwei Jahren eine gute Zeit bei RWA und hoffe, dass wir in der neuen Saison erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen werden. Ich spüre, dass sehr viel Potenzial in Rot Weiss Ahlen steckt und ich habe große Lust auf diese Aufgabe", sagt Fiore nach seiner Unterschrift.

Siebter Zugang für Rot Weiss Ahlen

Fiore ist nach Peter Rios-Pfannenschmidt, Kim Völkel (beide DSC Wanne-Eickel), Sebastian Mützel, Marko Onucka (beide Westfalia Herne), Justin Mingo (TuS 05 Sinsen) und Sebastian Stroemer der siebte Zugang.

Derweil haben Rouven Meschede (SV Heesen), Sinan Özkara, Emre Karaca (Konya Anadolu Selcukspor/3. Liga Türkei), Jeremy-Jamal Mustapha (Preußen Münster II), Mouhoub Nait Merabet (CABB Arreridj/1. Liga Algerien), Keisuke Ota, Bilal Abdallah, Azmir Alisic, Damir Ivancicevic, Semih Daglar, Hyusein Sadula, Talha Temur und Zoran Martinovic (alle Ziel unbekannt) Rot Weiss Ahlen verlassen.