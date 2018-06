Alemannia Aachen hat sich noch einmal auf dem Transfermarkt verstärkt. Zum Tivoli wechselt ein Verteidiger des 1. FC Kaiserslautern.

Alemannia Aachen hat Patrick Salata verpflichtet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Kaiserlautern nach Aachen, bei den Schwarz-Gelben erhält Salata einen Einjahresvertrag.

"Mit Patrick Salata konnten wir einen sehr talentierten, körperlich robusten und passsicheren Innenverteidiger für unsere Mannschaft gewinnen“, freut sich Cheftrainer Fuat Kilic über die Verpflichtung. Er ergänzt: "Patrick bringt alle Voraussetzungen mit, um bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen."

Aachener Abgänge: Junior Torunarigha (Alemannia Aachen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurice Pluntke (Wacker Nordhausen), Karim Kucharzik (SV Breinig), Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Mergim Fejzullahu (Eintracht Braunschweig), Tobias Mohr (Greuther Fürth), Nils Winter (SV Elversberg), Meik Kühnel (Wuppertaler SV), Mark Depta (Viktoria Köln), Marcel Damaschek (1. FC Köln II), Emre Yesilova, Manuel Konate-Lueken, Arda Nebi, Akif Sahin, Tobias Lippold, Patrick Nettekoven (alle Ziel unbekannt)

"Die Alemannia hat sich sehr um mich bemüht. Von Beginn an hatte ich in den Gesprächen mit Trainer Fuat Kilic ein gutes Gefühl und habe mich deshalb für die Alemannia entschieden, obwohl es auch andere Möglichkeiten gab. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, dass ich schnell ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagt Salata.

Fußballerisch ausgebildet wurde Salata in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserlautern. 2016 wechselte der 1,95 Meter große Abwehrspieler als junger A-Junior aus Düsseldorf zum FCK, wo er in der ersten Saison bei den Roten Teufeln Vizemeister in der U19-Bundesliga Süd/Südwest wurde. Anschließend rückte Salata in den Lizenzspielerkader des 1. FC Kaiserslautern auf und wurde mit einem bis 2020 datierten Profivertrag ausgestattet. Eingesetzt wurde der Linksfuß in der abgelaufenen Saison in der U23, für die er 13 Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolvierte.

Kilic, der in Aachen sowohl Trainer als auch Sportlicher Leiter ist, sagte vor wenigen Tagen im RevierSport-Interview, dass er noch einen Innenverteidiger mit einem linken Fuß suche. Diesen hat er nun in Salata gefunden. Gesucht wird bei der Alemannia noch ein Stürmer, der Junior Torunarigha (Zaglebie Sosnowiec/Polen) ersetzen soll und ein linker Außenverteidiger.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Daniel Zeaiter (MSV Duisburg)

Leon Tigges (VfL Osnabrück)

Niklas Jakusch (TuS Erndtebrück)

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Steven Rakk (KSV Hessen Kassel)

Robin Garnier (Stuttgarter Kickers)

Patrick Salata (1. FC Kaiserslautern)

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Kai Bösing

Angriff

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)

Vincent Boesen (1. FC Nürnberg)