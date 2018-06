Rot-Weiss Essen wird von Freitag bis Sonntag im Trainingslager in Herzlake weilen. Mit dabei sind auch zwei Probespieler. Einer davon ist ein echter "RWE-Schreck".

Neben Torwart Lukas Raeder, der bereits am Montag im Testspiel gegen Fortuna Köln (0:0) im RWE-Kasten stand und mit nach Herzlake reist, wird Essens Trainer Karsten Neitzel auch Enzo Wirtz in Niedersachsen unter die Lupe nehmen. Das erfuhr unsere Redaktion. Die RWE-Verantwortlichen wollten sich auf Nachfrage zu dieser Personalie nicht äußern.

Wirtz vermieste Neitzels Einstand als RWE-Trainer

Enzo Wirtz, da war doch was? Genau! Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler war es, der RWE-Trainer Karsten Neitzel den Einstand versaute. Am 11. April 2018 gewann der Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen bei Neitzels Debüt mit 3:1. Alle drei WSV-Treffer erzielte Enzo Wirtz. Einen Treffer steuerte der gebürtige Mönchengladbacher sogar per Fallrückzieher bei. Daraufhin taufte ihn WSV-Trainer Christian Britscho kurzerhand "Cristiano Wirtz".

Der Wuppertaler SV hätte Wirtz, den die Bergischen zum 1. Juli 2016 vom FC Wegberg-Beeck verpflichteten, nur zu gerne an der Hubertusallee gehalten. Doch Wirtz, der in der Jugend des 1. FC Mönchengladbach ausgebildet wurde, entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung in Wuppertal. Er spielte sich mit sechs Toren in 35 Pflichtspiel-Einsätzen sowie beständig starken Leistungen in die Notizbücher der Konkurrenz. Rot-Weiss Essen war bereits vor der 1:3-Niederlage in Wuppertal und den drei Wirtz-Treffern an dem Spieler interessiert. Davon hatte RevierSport bereits vor mehr als zwei Monaten berichtet. In den vergangenen Wochen soll Wirtz nach unseren Informationen mit einem Wechsel ins Ausland geliebäugelt haben. Doch dieser Transfer platzte. Nun will sich der "RWE-Schreck" in den nächsten Tagen für einen Arbeitsvertrag an der Hafenstraße empfehlen.

Hier gibt es die Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019



Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Timo Becker - Vertrag bis 30. Juni 2019

Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen ) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Boris Tomiak - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Lucas Scepanik (Stuttgarter Kickers) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nicolas Hirschberger (eigene U19) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Kevin Freiberger (SF Lotte) - Vertrag bis 30. Juni 2020