Zuletzt gab es viel Hin und Her, damit soll nun aber Schluss sein. Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Ali Basaran zum Fußball-Bezirksligisten Hamborn 07 ist nach den Angaben der Löwen jetzt perfekt.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der 24-Jährige trotz Zusage bei 07 beim Oberliga-Neuling FSV Duisburg bleiben würde.

„Mittelfeldstar steht doch zu seinem Wort und kämpft für die Löwen auch in der Bezirksliga“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. 07-Sportchef Ali Güzel führte in den vergangenen Tagen ein längeres Gespräch mit Ali Basaran. „Ich konnte ihn überzeugen“, sagte Güzel hinterher.

Die Erleichterung im Holtkamp ist groß. Die Löwen peilen nach dem unglücklichen Abstieg den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga an. Basaran, der aus der Jugend der Hamborner entstammt und in der Saison 2013/13 dem Oberliga-Kader Löwen angehörte, gilt bei diesem Unterfangen als wichtiger Eckpfeiler.

Die Gerüchte über einen Rückzieher des Wunschspielers, der das Offensivspiel beleben soll, sorgten in den letzten Wochen für viel Unruhe im Holtkamp.