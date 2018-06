Der KFC Uerdingen hat am Mittwochmittag seinen achten Sommerzugang vorgestellt.

Der KFC Uerdingen hat seinen Kader um einen starken U23-Spieler ergänzt: Lukas Schelenz kommt von der U19 von RB Leipzig und läuft in der kommenden Saison für die Krefelder auf. Das 19 Jahre alte Mittelfeldtalent wird bereits am Mittwoch zum ersten Mal beim Training dabei sein.

Patrick Ellguth wird wohl gehen

Der defensive Mittelfeldspieler Schelenz absolvierte in der vergangenen Saison 25 Pflichtspiele für die A-Junioren der Leipziger. Mit Tanju Öztürk, Jan Holldack, Kai Schwertfeger, Nerciwan Khalil Mohammad und nun Schelenz besitzt Trainer Stefan Krämer sechs Spieler, die die Sechser-Position ausüben können. Damit wird ein Verbleib von KFC-Urgestein Patrick Ellguth, der seit dem 1. Juli 2012 an der Grotenburg unter Vertrag steht, immer unwahrscheinlicher.

Zum einen spielte der 28-jährige Ellguth schon in der vergangenen Regionalliga-Saison eher eine untergeordnete Rolle, zum anderen ist er auch beruflich eingespannt, so dass er dem noch höheren Aufwand in der 3. Liga wohl nicht mehr gerecht werden würde. "Das ist kei­ne leich­te Si­tua­ti­on und will gut über­legt sein. Wir sind uns der Ver­diens­te be­wusst. Pa­trick ist nicht ir­gend­ein Spie­ler. Des­halb be­mü­hen wir uns ja auch ge­mein­sam, die bes­te Lö­sung für al­le zu su­chen", wird KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart in der Rheinischen Post zitiert.

Derweil ist Schelenz nach Ali Ibrahimaj (SV Sandhausen, Stürmer), Khalil Mohammad (SC Wiedenbrück, defensives Mittelfeld), Manuel Konrad (Dynamo Dresden, Mittelfeld), Robert Müller (VfR Aalen, Innenverteidiger), Dennis Daube (Union Berlin, zentrales Mittelfeld), Maurice Litka (St. Pauli, Linksaußen) und Stefan Aigner (Colorado, MLS, Außenstürmer) der achte neue Spieler, den die Uerdinger unter Vertrag genommen haben.

Eine Übersicht der geplanten Testspiele des KFC Uerdingen:

30. Juni gegen den Bonner SC

5. Juli gegen den russischen Erstligisten FK Ufa

9. Juli gegen den tschechischen Erstligisten FK Pribram

12. Juli Gegner wird noch bekannt gegeben

17. Juli in Jülich gegen den SC Eindhoven

18. Juli gegen den FC Groningen

21. Juli Gegner wird noch bekannt gegeben