Am Montag ist der VfL Bochum in die Vorbereitung gestartet. Ein Profi hat gefehlt, vermisst wurde er nicht.

Vor einem Jahr wurde der defensive Mittelfeldspieler Julian Tomas vom VfL Bochum verpflichtet. Er wechselte aus der U19 der TSG 1899 Hoffenheim zur U19 des VfL. Denn es gab in Bochum jemanden, der hat sich daran erinnert, wie gut Tomas in der U17 der TSG gespielt hat: Jens Rasiejewski, der in der Saison 2014/15 Trainer des Defensivallrounders bei der TSG war.

Doch Rasiejewski holte seinen ehemaligen Schützling nicht nur in die U19 der Bochumer, er stattete ihn auch mit einem Profivertrag ab der Spielzeit 2018/19 aus. Bisher wusste niemand etwas davon, auch bei Transfermarkt.de gilt er als Abgang bei der U19, sein Ziel sei unbekannt. Dabei hat er einen gültigen Profivertrag in Bochum - der bis zum 30. Juni 2019 geht. Bochums Sportlicher Leiter Sebastian Schindzielorz bestätigte dies dieser Redaktion.

Beim Auftakt am Montag war er nicht dabei, weil er sich offenbar beim privaten Fitnesstraining einen Muskelfaserriss zuzog. Ist der auskuriert, wird Tomas auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren.

Für die U19 lief er in der abgelaufenen Spielzeit aufgrund von Verletzungen nur 15 Mal auf, ein Treffer gelang dem zweimaligen U16-Nationalspieler, der auch einen Einsatz in der U17-Nationalmannschaft in seiner Vita stehen hat. Trotzdem dürfte der 18-Jährige keine große Zukunft bei der Zweitliga-Mannschaft von Trainer Robin Dutt haben. Schließlich wurde über diese Personalie beim Auftakt nicht gesprochen, die Verantwortlichen scheinen sportlich ohne Tomas zu planen.

VfL-Kader - Stand 26. Juni 2018

[b]Tor: Manuel Riemann, Felix Dornebusch, Florian Kraft

Abwehr: Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Danilo Soares, Stefano Celozzi

Mittelfeld: Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Thomas Eisfeld, Görkem Saglam, Vitaly Janelt, Sebastian Maier (Hannover 96), Julian Tomas (eigene U19)

Angriff: Lukas Hinterseer, Tom Weilandt, Johannes Wurtz, Milos Pantovic (neu/FC Bayern II), Baris Ekincier (eigene U19)

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Hoffenheim, Luke Hemmerich (Erzgebirge Aue), Martin Kompalla, Selim Gündüz (beide unbekannt), Janni Serra (Holstein Kiel), Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf), Ulrich Bapoh (verliehen an Twente Enschede), Evangelos Pavlidis (verliehen an den BVB II)