Der Ball rollt wieder beim VfL Bochum. Am Montagnachmittag versammelt sich die Mannschaft zum ersten Training nach der Sommerpause.

Nein, mit einem Paukenschlag, wie er vor einem Jahr für Unruhe sorgte, ist diesmal nicht zu rechnen wenn die Profis des VfL Bochum in die Saison-Vorbereitung starten. Um 16.30 am heutigen Nachmittag geht es los, bereits am Mittwoch steht das erste Testspiel an - gegen Adler Riemke.

Wir erinnern uns: Als sich die VfL-Fans am 19. Juni 2017 am Trainingsgelände versammelt hatten, waren die Spieler bereits wieder in der Kabine verschwunden. Eine Kommunikationspanne, mit der Gertjan Verbeek aber nichts zu tun haben wollte. Dass er dafür gerüffelt wurde, hat dem Holländer offenbar den Job verleidet. Weitere Streitigkeiten in aller Öffentlichkeit folgten, bei dem einen oder anderen Beobachter keimte der Verdacht, Verbeek habe keine Lust mehr auf Bochum und wolle seinen Rausschmiss provozieren. Und so kam es schließlich auch. Noch während der Vorbereitung trennte man sich voneinander.

Was passiert mit Bapoh?

Das schreit nicht nach Wiederholung, darauf deutet aber auch nichts hin. Robin Dutt ist von seinem Naturell her ein völlig anderer Typ als der schroffe Gertjan Verbeek. Dutt, der in einer äußerst prekären Situation gekommen ist und die Mannschaft dank seiner Ruhe wieder ins richtige Fahrwasser führen manövrieren konnte, hat nun die Möglichkeit, seine Vorstellungen im Hinblick auf System und Taktik umzusetzen.

Über alle Spieler wird Dutt aber nicht gleich verfügen. Klar ist, dass Robbie Kruse noch eine Zeitlang nicht verfügbar sein wird. Der Außenstürmer hofft noch auf einen Sieg Australiens gegen Peru am Dienstag im abschließenden WM-Gruppenspiel und damit auf den Verbleib im Turnier. Voraussetzung dafür wäre aber auch ein Erfolg Frankreichs gegen Dänemark. Aber selbst wenn Australien bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen müsste, dürfte Kruse, der praktisch direkt nach dem Saisonende zur Nationalmannschaft durchgestartet ist, anschließend ein paar freie Tage zum Durchpusten bekommen.

Ob Robert Tesche zum Auftakt der Vorbereitung heute in Bochum sein wird, ist noch offen. Wie berichtet, läuft sein Vertrag mit dem FC Birmingham zwar noch ein Jahr, aber der 31-jährige Mittelfeldspieler würde gerne beim VfL bleiben. Vor dem Wochenende sah es kurz danach aus, als ob eine Einigung möglich sei, aber vielleicht fällt heute eine Entscheidung.

Das gilt auch für Ulrich Bapoh, das 18-jährige Mittelfeld-Talent. Twente Enschede hat sich bekanntlich um ihn bemüht, möglicherweise gibt es auch andere Interessenten. Bapohs Vertrag in Bochum läuft bis 2020, eine Ausleihe wäre nicht unrealistisch. Auch in diesem Fall ist eine baldige Entscheidung zu erwarten.

Für längere Zeit fehlen wird auf jeden Fall Jannik Bandowski, der sich gegen Ende der Spielzeit einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Dagegen startet Timo Perthel nach eineinhalbjähriger Verletzungspause mit viel Elan in die gemeinsame Vorbereitung.