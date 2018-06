Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat Nachwuchsspieler David Sauerland vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund für zwei Jahre unter Vertrag genommen.

Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger kam zuletzt in der U23 des BVB in der Regionalliga zum Einsatz. Für das Team von Trainer Jan Siewert absolvierte er in der abgelaufenen Regionalliga-Saison 30 Spiele.