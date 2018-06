Neuer Torwart für den MSV Duisburg. Der Nachfolger von Mark Flekken ist da.

Mark Flekken, die bisherige Nummer eins des MSV Duisburg ging nach Freiburg. Ersatz ist nun gefunden worden. Der MSV Duisburg hat Torhüter Daniel Mesenhöler für die beiden kommenden Spielzeiten verpflichtet. Der Schlussmann kommt ablösefrei von Union Berlin.



„Daniel ist ein noch junger Keeper mit großem Potenzial, der aber auch schon vieles mitbringt, einen starken Charakter und absolut ausgeprägten Ehrgeiz besitzt“, sagt Sportdirektor Ivo Grlic. „Ich erwarte mir von ihm einen offenen Kampf mit Daniel Davari um die neue Nummer eins im MSV-Kasten.“



Der frühere Junioren-Nationaltorhüter (15 Länderspiele für die deutsche U15 – U20) absolvierte in der vergangenen Saison 14 Zweitliga-Begegnungen für die Hauptstädter. Insgesamt kam er 26mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, dazu stehen für den 22-Jährigen 53 Begegnungen in der Regionalliga West für den 1. FC Köln.



„Wir wollten unbedingt einen Keeper, der die Liga kennt“, freut sich Trainer Ilia Gruev und setzt ebenfalls auf Konkurrenzkampf. „Ich bin überzeugt, dass sich die Jungs gegenseitig in jedem Training pushen und unserem gesamten Team positive Impulse geben werden.“