Der Kader von Westfalenligist Wiemelhausen ist fast komplett:

Mit Xhino Kadiu von der TSG Sprockhövel wurde nun auch der gewünschte Stürmer verpflichtet. Der 27-Jährige gehörte bei dem Oberligisten zum Stammpersonal und brachte es in der vergangenen Saison in 31 Spielen auf zwölf Treffer und zwei Vorlagen, auch beim FC Kray und Westfalia Rhynern stellte er seine Torjägerqualitäten zuvor unter Beweis. Nachdem der beidfüßige Stürmer nach dem Umbruch bei Sprockhövel keinen neuen Vertrag bekam, schlug Wiemelhausen zu. „Wir haben ihn schon länger beobachtet. Er ist eine Offensivkraft, die uns definitiv weiterbringt und auch menschlich einen guten Eindruck hinterlassen hat“, so Concordias Sportlicher Leiter Uwe Gottschling.