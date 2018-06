Nach der Auftaktniederlage bei der WM gegen Mexiko (0:1) beginnt im deutschen Lager die Rechnerei vor den beiden Gruppenspielen gegen Schweden und Südkorea.

Ganz Deutschland hat auf eine Party gegen Mexiko gehofft. Es kam anders, daher rechnet nun ganz Deutschland nach der unerwarteten 0:1-Niederlage, wie die Mannschaft von Trainer Joachim Löw das Achtelfinale noch erreichen kann.

Und in einem kuriosen Fall kann sich Deutschland sogar eine Niederlage am Samstag gegen Schweden erlauben und dennoch in das Achtelfinale einziehen. Bisher gab es das 1:0 von Mexiko gegen Deutschland und das 1:0 von Schweden gegen Südkorea.

Sollten die Schweden nun alle drei Vorrundenpartien gewinnen, wären sie mit neun Punkten als Erster im Achtelfinale. Nun müsste Südkorea Mexiko schlagen und Deutschland Südkorea. Dann hätten drei Teams einen Sieg und zwei Niederlagen. In dem Fall würde die Tordifferenz entscheiden.

Sollten Deutschland, Mexiko und Südkorea nach der Vorrunde gleichauf sein, würde der Vergleich aus diesen drei direkten Duellen herangezogen, die Partien gegen Schweden würden aus der Wertung genommen.

Folgendes Szenario gilt bei der WM. Wenn mehrere Teams die gleiche Punktzahl erreicht haben, wird die Platzierung nach den folgenden Kriterien ermittelt:

Punktzahl aus den Gruppenspielen gegeneinander

Tordifferenz aus den Gruppenspielen gegeneinander

Anzahl der in den Gruppenspielen gegeneinander erzielten Tore

Sollten zwei oder mehr Teams nach diesen drei Kriterien gleich abschneiden, wird die Platzierung dieser Teams nach den folgenden Kriterien ermittelt:

Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen

Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen

Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore

Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission.

Wenn aber Deutschland gegen Schweden verliert und Mexiko zuvor mindestens einen Punkt gegen Südkorea holt, dann wäre die WM für Deutschland bereits am Wochenende vorbei.