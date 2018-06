Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Franzözische Medien bringen Issa Diop vom FC Toulouse ins Gespräch.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund stellt sich für die Saison 2018/19 neu auf. Drei Zugänge stehen bereits fest: Marwin Hitz (FC Augsburg), Marius Wolf (Eintracht Frankfurt) und Thomas Delaney (SV Werder Bremen) tragen in Zukunft das schwarz-gelbe Trikot. Nach weiteren Verstärkungen wird gefahndet. Neben einem neuen Angreifer braucht der BVB vor allem noch den einen oder anderen Abwehrspieler. Im Gespräch ist jetzt auch Issa Diop vom FC Toulouse.

Der Abgang des Griechen Sokratis steht beim BVB praktisch fest. Der Abwehrchef der letzten Jahre wird zum FC Arsenal in die Premier League wechseln. Der Transfer wird aus bilanztechnischen Gründen erst Anfang Juli bekannt gegeben. Da ansonsten in WM-Fahrer Manuel Akanji sowie Ömer Toprak und Dan-Axel Zagadou nur drei Innenverteidiger im BVB-Kader stehen, muss ein Nachfolger für Sokratis gefunden werden. Der Favorit scheint weiter Abdou Diallo vom 1. FSV Mainz 05 zu sein. Allerdings sind die Mainzer nicht gewillt, ihren Leistungsträger günstig abzugeben. Noch sind die beiden Verein sich nicht einig geworden. Angeblich ist auch Olympique Lyon an Diallo interessiert.



Französische Medien, unter anderem "Yahoo Sport France" bringen nun eine Alternative ins Gespräch. Dortmund sei an Issa Diop vom FC Toulouse interessiert. Der 21-Jährige Franzose war in der vergangenen Saison Stammspieler bei seinem Klub und kam in 34 Ligaspielen zum Einsatz. Toulouse rettete sich in der Relegation mit zwei Siegen gegen Ajaccio (3:0 und 1:0) vor dem Abstieg. Auch in diesen beiden Partien war Diop über die vollen 90 Minuten mit dabei.

Laut "Yahoo Sport France" sollen BVB-Vertreter bereits in Toulouse vorstellig geworden sein. Billig würde aber auch Diop, der einen Vertrag bis 2020 besitzt, nicht werden. Rund 20 Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum. Das wären immerhin ein paar Millionen Euro weniger, als die Mainzer dem Vernehmen nach für Diallo verlangen. Wer füllt die Sokratis-Lücke beim BVB? Die kommenden Wochen werden es zeigen.