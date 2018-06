Neuzugang Young-jae Seo ist heiß auf den Trainingsstart bei den Zebras.

Deshalb verzichtet der Südkoreaner auch auf die Teilnahme an Testspielen der U-23-Nationalmannschaft seines Heimatlandes, für die er vor kurzem noch am Ball war. Der Linksverteidiger, der von der U 23 des Hamburger SV zum MSV kommt, will sich bei seinem neuen Arbeitgeber vom ersten Tag an reinknien. Der 23-Jährige will auf der linken Abwehrseite Platzhirsch Kevin Wolze Dampf machen.

Die MSV-Profis genießen die letzten freien Tage, Trainer Ilia Gruev bittet am kommenden Sonntag im Rahmen des Familientages in Meiderich zur ersten Übungseinheit. Bis dahin wird auch die vorerst letzte Personalie geklärt sein. Der MSV wird noch einen Torwart präsentieren. Dabei dürfte es sich wie berichtet um Daniel Mesenhöler von Union Berlin handeln.