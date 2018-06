Gernot Rohrs Nigerianer werden nach Einschätzung des früheren Bundesligaspielers Jay-Jay Okocha die WM-Gruppenphase zusammen mit Vize-Weltmeister Argentinien überstehen.

"Das erste Mal gehen wir in ein solches Turnier ohne Prämienprobleme, überhaupt ohne finanzielle Probleme", sagte Okocha, der für den südafrikanischen Sender Super Sport als TV-Experte arbeitet. "Damit wird hoffentlich ein nachhaltiger Teamgeist herrschen, der die Super Eagles durch die Gruppenphase bringt."

Okocha nahm 1994, 1998 und 2002 mit Nigeria an der WM teil. In der Bundesliga spielte der heute 44-Jährige zwischen 1992 und 1996 für Eintracht Frankfurt im offensiven Mittelfeld. Nigeria trifft am Samstag (21.00 Uhr MESZ) zunächst auf Kroatien, anschließend geht es in Gruppe D gegen Island und Favorit Argentinien.