Kamil Bednarski hat Rot-Weiss Essen nach zwei Jahren verlassen. An die RWE-Fans denkt er aber immer noch.

Schon am Sonntag (17. Juni) wird Bednarski beim Trainingsauftakt des Wuppertaler SV dabei sein. Zuvor verabschiedete er sich noch via Facebook bei den Fans von Rot-Weiss Essen.

Bednarski, der im Oktober 33 Jahre alt wird, kam im Sommer 2016 vom SC Wiedenbrück zu Rot-Weiss Essen. In 61 Pflichtspielen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler 22 Tore, neun weitere Treffer legte er auf. In den letzten Wochen wurde immer wieder über eine mögliche Vertragsverlängerung Bednarskis an der Hafenstraße diskutiert. Letztendlich legte RWE im ein Angebot über einen neuen Einjahresvertrag vor. Den stark reduzierten Kontrakt, im Vergleich zu seinem im Sommer 2016 unterschriebenen Arbeitspapier, lehnte der Familienvater ab. Wie zuvor Jan-Steffen Meier und Dennis Malura schloss sich auch Bednarski Essens Liga-Konkurrent Wuppertaler Sportverein an.

Der Bednarski-Post im Wortlaut:

Liebe RWE-Fans,

nachdem einige Zeit nach der Bekanntgabe meines Wechsels zum Wuppertaler SV vergangen ist, möchte ich ein paar Worte an Euch richten. Zu Allererst möchte ich mich für zwei sehr schöne, emotionale aber auch intensive Jahre bedanken. Mein Dank gilt auch der Mannschaft, dem Trainerteam und allen Mitarbeitern von Rot-Weiss Essen.

Als Familienvater, der dadurch regional gebunden ist, musste ich mir Gedanken über meine Zukunft machen und Entscheidungen treffen, die einige nicht nachvollziehen können. Die Chance, mein bis dahin unterbrochenes Studium fortzusetzen, sowie weiterhin in der Regionalliga Fußball spielen zu können, hat mir der WSV ermöglicht. Die Entscheidung, RWE und Freunde zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen, denn ich war stolz das Trikot tragen zu dürfen.

Rot-Weiss Essen wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft. Ich freue mich auf eine neue sportliche Herausforderung beim WSV und besonders auf eine Rückkehr an die Hafenstraße!