In 197 Spielen erzielte Daniele Kowalski 125 Treffer. Nun wechselt er zur SpVg Schonnebeck - in die Reservemannschaft.

Die SpVg Schonnebeck hat am Donnerstagnachmittag einen neuen Spieler präsentiert: Daniele Kowalski wechselt vom Bezirksligisten Sportfreunde Königshardt an den Schetters Busch.

Er kommt mit der Empfehlung von 125 Treffern aus 197 Spielen - ist aber dennoch nicht für die Seniorenmannschaft aus der Oberliga Niederrhein vorgesehen. Vielmehr soll Kowalski die Reservemannschaft in der Bezirksliga verstärken - vorerst.

"Der Transfer ist für uns eine Sensation", freute sich das Trainer-Duo bestehend aus Jerome Hopp und Ingo Bernsmann. "Daniele hatte tolle Optionen, entschied sich aber letzendlich für das Umfeld und die Perspektive, die er am Schetters Busch aufgezeigt bekommen hat."

Ein echter Transfercoup für die "Zwote": Schließlich verfügt der 28-jährige gebürtige Oberhausener über reichlich Erfahrung in den höheren Amateurklassen Nordrhein-Westfalens. So lief er zwischen 2010 und 2014 für die Spvgg. Sterkrade-Nord in der Bezirks- und Landesliga auf. Für den VfB Homberg war er während eines halbjährigen Intermezzos 2014 sogar in der Oberliga Niederrhein aktiv und erzielte einen Treffer in 14 Partien. Seit Januar 2015 schnürte Kowalski die Schuhe für die Sportfreunde Königshardt.

Perspektive in der ersten Mannschaft

Entsprechend hätte Schonnebeck zahlreiche Mitbewerber ausstechen müssen. "Er ist ein Leader-Typ, der immer 100 Prozent gibt. Er wird uns mit seinen Qualitäten auf Anhieb weiterhelfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit ab dem 1. Juli. In Topform wird sein Blick sicher in Richtung unserer Oberliga-Truppe gehen.“

Die angesprochene Oberliga-Mannschaft hatte nach dem knapp verpassten Regionalliga-Aufstieg mit Aaron Langen (Rot-Weiß Oberhausen), Nils Klima (SV Burgaltendorf) und Nils da Costa Pereira (Rot-Weiss Essen U19) bereits vier Verpflichtungen präsentiert.