In der Woche ab dem 18. Juni starten die ersten Regionalligisten bereits in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Das gilt auch für den Favoriten der Regionalliga, Viktoria Köln. Die Höhenberger starten am 20. Juni in die Vorbereitung. Drei Tage später bittet Jan Siewert den BVB II zur ersten Einheit. RWO startet am 21. Juni. Hier die Übersicht der Vorbereitungspläne von Viktoria Köln, RWO und Dortmund II.

Der Sommerfahrplan von Viktoria Köln in der Übersicht

20. Juni Trainingsstart

23. Juni Testspiel - Gegner noch offen

30. Juni Testspiel - Gegner noch offen

06. Juli Abfahrt in das Trainingslager nach Aschersleben

07. Juli Testspiel gegen 1. FC Lokomotive Leipzig

12. Juli Testspiel gegen SG Reppichau

13. Juli Rückkehr aus dem Trainingslager

14. Juli Testspiel gegen TSG Hoffenheim II

21. Juli Testspiel - Gegner noch offen

Der Sommerfahrplan des BVB II in der Übersicht

23 Juni in Lünebach (Eifel) gegen eine Westeifelauswahl

30 Juni in Bad Iburg gegen den VfL Osnabrück (18:00 Uhr)

3 Juli in Herne gegen Westfalia Herne (18:00 Uhr)

7. Juli in St. Johann gegen SV Grödig (Anstoßzeit noch nicht festgelegt)

12. Juni gegen MSV Duisburg im Trainingslager (Ort und Anstoßzeit sind noch nicht festgelegt)

17. Juli im Lüner Schwansbellstadionzunächst gegen Norwich City U23 (14:30 Uhr), danach um 18:00 gegen den Lüner SV

21. Juli in Mayen gegen 1.FSV Mainz 05 U23

Weitere Testspiele sind beim BVB II geplant, aber noch nicht terminiert.

Der Sommerfahrplan von RWO in der Übersicht

21. Juni Trainingsauftakt am NLZ um 16 Uhr

29. Juni bei den SF Königshardt (19:30 Uhr)

7. Juli bei der SSVg Velbert (13:30 Uhr)

8. Juli gegen den FC Oberneuland (NLZ Oberhausen, 14 Uhr)

14. Juli gegen den VfL Osnabrück (Stadion Niederrhein, 14 Uhr)

17. Juli gegen Fortuna Köln (Stadion Niederrhein, 17 Uhr)

22. Juli Saisoneröffnung mit einem Test gegen eine Stadtauswahl (17 Uhr)