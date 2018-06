Der Oberligist SSVg Velbert hat seinen Wunschspieler für die neue Saison bekommen.

Die SSVg Velbert kann den nächsten Zugang für die kommende Spielzeit präsentieren. Defensivspieler Sebastian Spinrath verstärkt die SSVg und unterschreibt für zwei Jahre in Velbert - mit der Option auf eine weitere Saison.

Mit Spinrath kommt der Wunschspieler von SSVg-Trainer Alexander Voigt nach Velbert. Spinrath lief in der vergangenen Saison für den Bonner SC in der Regionalliga West auf und absolvierte dort 32 Ligaspiele, in denen er drei Treffer erzielte.

Die SSVg Velbert war Spinrath bei der Vermittlung einer Ausbildungsstelle behilflich, was letztendlich auch den Ausschlag für die geglückte Verpflichtung gab. „Mit Sebastian Spinrath konnten wir den absoluten Wunschspieler von Trainer Alexander Voigt verpflichten. Sebastian wird unseren Kader mit seiner Erfahrung und Variabilität bereichern und die Qualität der Mannschaft erhöhen“, betont Oliver Kuhn, 1. Vorsitzender der SSVg Velbert.