Der Sportclub Verl hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Der Angreifer wurde gleich mit einem Dreijahresvertrag an der Poststraße ausgestattet.

Mit Daniel Hammel hat der SC Verl endlich seinen lange gesuchten Mann für das Sturm-Zentrum verpflichten können. Der 25-jährige, 1,91 Meter lange Rechtsfuß wechselt von den Stuttgarter Kickers, Absteiger aus der Regionalliga Südwest, zum Sportclub und hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Erst im Januar hatte sich Hammel den Kickers angeschlossen, doch hat das Engagement nicht wie vorgestellt funktioniert. Er traf zwar gleich beim ersten Einsatz, stand insgesamt allerdings nur fünf Mal für die Stuttgarter auf dem Platz. Zuvor war er beim Verler Regionalliga-Konkurrenten Alemannia Aachen, wo er auf der ihm weniger liegenden Außenstürmerposition elf Partien absolvierte, dabei zwei Treffer erzielte und einen vorbereitete.

In Verl wird Hammel auch an seiner Zukunft arbeiten. "Er wird wohl etwas in Richtung Sportmarketing machen", weiß Verls Vorsitzender Raimund Bertels von entsprechenden Bewerbungen des Zugangs. Bertels selbst ist froh, mit Hammel den lange gesuchten Stürmer gefunden zu haben. "Unser Trainerteam ist überzeugt davon, dass Daniel Hammel genau die Qualitäten besitzt, die uns in der letzten Saison gefehlt haben", sagt er, "so werden wir im Sturmzentrum noch stärker werden."

Hammel ist der achte Verler Zugang - fünf Mann sind weg

Nach Stefan Langemann (SV Rödinghausen), Sergej Schmik (Hessen Kassel), Ron Schallenberg, Janik Steringer (beide SC Paderborn), Niklas Sewing (Arminia Bielefeld II), Marko Stojanovic (BSV Rehden), Luis Klante (Preußen Münster) ist Hammel der siebte Verler Zugang für die Saison 2018/19.

Patrick Choroba (SG Sonnenhof Großaspach), Fabian Großeschallau (FC Kaunitz), Markus Baum (FC Gütersloh), Zlatko Mihovic und Daniel Schaal (beide SC Wiedenbrück) haben den SC Verl verlassen.