Für die Tage im Trainingslager haben die Zebras einen weiteren Testspiel-Partner gewonnen.

Am Sonntag, 15. Juli, trifft der MSV auf den Bundesligisten Werder Bremen. Anstoß in Zell am Ziller ist um 13 Uhr. Das Testspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund am 12. Juli, 18 Uhr, findet nicht – wie ursprünglich geplant in Brixen im Thale – statt. Gespielt wird in St. Johann.