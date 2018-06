Sterkrade-Nord beendete die Saison in der Landesliga auf Platz sechs. Nach neun Siegen in Folge gab es sogar kurzfristig die Hoffnung, noch in die Oberliga aufsteigen zu können.

Doch am Ende ging der Mannschaft aus Oberhausen die Puste aus. Dennoch ist man zufrieden mit dem Ergebnis. Trainer Markus Kowalczyk will in der kommenden Saison wieder oben angreifen, wie er im Gespräch erzählt. Markus Kowalczyk, wie wird der Kader in der kommenden Saison verstärkt werden?

Bisher haben wir vier Neuzugänge verpflichtet. Fabio Marku kommt von RWS Lohberg. Im Sturm haben wir uns mit Damian Vergara von der Spvgg Sterkrade 06/07 verstärkt. Der Junge hat 30 Tore in der Bezirksliga geschossen. Das ist nicht ganz so schlecht. Außerdem wechseln Jonas Schnorrenberg vom SC Fritrop 05/21 und Nuno El-Dorr von TuS Essen-West zu uns. Dazu darf Daniel Agostino ab Sommer auch für uns spielen. Der ist schon seit Januar bei uns, war aber gesperrt, weil sich die Vereine nicht auf eine Ablöse einigen konnten. Welche Spieler werden die Mannschaft verlassen?

Die Mannschaft bleibt im Großen und Ganzen zusammen. Lediglich Stefan Jagalski wechselt in die Oberliga zum TV Jahn Hiesfeld. Prinzipiell sind wir immer offen für neue Spieler Markus Kowalczyk Wird es noch weitere Änderungen am Kader geben?

Prinzipiell sind wir immer offen für neue Spieler. Wenn es einen starken Mann gibt, werden wir vielleicht noch einmal tätig. Aber ansonsten ist die Planung abgeschlossen. Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Wir versuchen Jahr für Jahr besser zu werden. In den letzten zwei bis drei Spielzeiten waren wir schon Vierter oder Fünfter. Daran müssen und wollen wir auch in der kommenden Saison wieder anknüpfen.

