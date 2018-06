Nach dem Aufstieg in die 3. Liga startet der KFC Uerdingen am 25. Juni in die Vorbereitung.

Am 25. Juni beginnt für den KFC Uerdingen das Abenteuer 3. Liga. Am 30. Juni steht bereits die erste Bewährungsprobe an - mit einem Testspiel gegen den Bonner SC. Wenige Tage später, am 3. Juli, fliegt die Mannschaft ins Trainingslager nach Österreich. Dort, rund zehn Kilometer von Kitzbühel entfernt, steht ein Aufenthalt in einem Sportresort in Hopfgarten im Brixental an. Vor Ort werden zwei Testspiele absolviert. Am 11. Juli geht es zurück nach Krefeld.

Hier ist eine Übersicht über alle derzeit geplanten Begegnungen:

30. Juni gegen den Bonner SC

5. Juli gegen den russischen Erstligisten FK Ufa

9. Juli gegen den tschechischen Erstligisten FK Pribram

12. Juli Gegner wird noch bekannt gegeben

17. Juli in Jülich gegen den SC Eindhoven

18. Juli gegen den FC Groningen

21. Juli Gegner wird noch bekannt gegeben