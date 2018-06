Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Spieltermine für die Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 veröffentlicht.

Am Mittwoch, den 4. Juli um 18 Uhr, wird ETB-Trainer Manfred Wölpper seine Mannschaft zum ersten Training bitten. Das erste Vorbereitungsspiel bestreitet die Elf vom Uhlenkrug dann am Samstag, den 7. Juli um 15 Uhr beim Essener Kreisligisten TuS Holsterhausen. Einen Tag später folgt im Rahmen des ETB-Stadionfestes das Derby gegen den Stadtrivalen Rot-Weiss Essen. Anstoß ist um 15 Uhr.

Das Highlight in der Vorbereitung der Schwarz-Weißen gibt es dann am Samstag, den 21. Juli um 17 Uhr. Dann trifft der DFB-Pokalsieger von 1959 am heimischen Uhlenkrug auf den aktuellen Vizemeister und Champions League-Teilnehmer FC Schalke 04. Für die Schalker ist es in ihrer Saisonvorbereitung das erste Testspiel auf deutschem Boden.

Abseits des Rasens gibt es für die Anhänger auch wieder einen ETB-Fantalk. Am Freitag, den 3. August stellen sich das Trainerteam und die Neuzugänge der Schwarz-Weißen den Fragen der Fans. Der ETB-Fantalk beginnt um 20 Uhr in der Gaststätte Uhlenkrug.

Die Testspiele des ETB in der Übersicht:

07.07.2018 Samstag 15.00 TuS Holsterhausen ( A )

08.07.2018 Sonntag 15.00 RW Essen ( H )

13.07.2018 Freitag 18.00 SF Niederwenigern (GENO Cup)

14.07.2018 Samstag 15.00 TUS Ennepetal (A)

15.07.2018 Sonntag 14.50 GTSV Essen (GENO Cup)

21.07.2018 Samstag 17.00 Schalke 04 (H)

21.07.2018 Samstag 18.00 Fortuna Bredeney (GENO Cup)

24.07.2018 Dienstag 19.00 VFB Hüls (A)

28.07.2018 Samstag 15.00 SV Horst Emscher (A)

31.07.2018 Dienstag 19.00 RW Ahlen ( H )

05.08.2018 Sonntag 15.00 1. Runde Niederrheinpokal

12.08.2018 Sonntag 15.00 1. Meisterschaftsspiel