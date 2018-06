VfL Bochum 1848 und H-Hotels.com richten den H-Hotels Cup am 22. Juli 2018 aus.

Am Sonntag, 22. Juli 2018 treten mit Borussia Mönchengladbach, Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers FC und dem spanischen Europa-League-Teilnehmer Real Betis Sevilla drei Top-Klubs aus den stärksten Ligen Europas für das Blitzturnier beim VfL an.



Es soll das Highlight der Saisonvorbereitung werden. Das Fest rund ums Vonovia Ruhrstadion wird zwei Tage dauern, aufgeteilt in den großen Familientag am Samstag, 21. Juli, sowie dem Spieltag am Sonntag, 22. Juli 2018.



Der H-Hotels Cup startet um 14 Uhr und wird in zwei Halbfinalspielen sowie in den Spielen um Platz 3 und dem Finale ausgespielt. Die Spieldauer beträgt jeweils 45 Minuten pro Begegnung und wird bei Unentschieden direkt im Elfmeterschießen entschieden. Zwischen den Spielen ist jeweils eine 15-minütige Pause veranschlagt. Die Halbfinalbegegnungen werden in den nächsten Wochen ausgelost.



Ticketinformationen

Tickets sind ab sofort online unter www.h-hotels-cup.com erhältlich.



Ticketpreise

Stehplatz: 10 EUR

Sitzplatz Süd- und Westtribüne: 20 EUR

Sitzplatz Kinder (bis 17 Jahre): 5 EUR

Familienticket* (2 Erw. / 2 Kinder): 40 EUR

Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson: 8 EUR

* erhältlich nur im Online-Ticketshop nach Eingabe des Promotionscodes HHOTELSCUP-KQD122



Folgende Stadionbereiche sind für die Fans der einzelnen Teams vorgesehen

Stehplatz:

N2-Q (VfL Bochum 1848), E1 (Borussia Mönchengladbach)

Sitzplatz:

A+B (VfL Bochum 1848), C+D (VfL Bochum 1848 | Real Betis Bal.)

E2+F (Bor. Mönchengladbach), G+H1 (Wolverhampton Wanderers)