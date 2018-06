Jetzt werden auch schon die großen Vereine bei dem Namen des Dortmunder Supertalents Youssoufa Moukoko hellhörig.

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat das deutsche Supertalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund mehrfach gescoutet. Die Entwicklung des erst 13 Jahre alten Stürmers soll von den Katalanen genau beobachtet werden, berichtete die spanische Zeitung El Mundo Deportivo am Montag. Der in Kamerun geborene Moukoko erzielte für die U17 des BVB in der laufenden Saison 39 Tore in 27 Spielen.

Erst am Sonntag waren Barca-Scouts anwesend, als Moukoko seinem Team beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen mit je einem Treffer und Assist ins Finale der U17-DM verhalf. Im Finale am kommenden Sonntag wartet nun der FC Bayern.

Zuletzt hatte es immer wieder Zweifel am Alter Moukokos gegeben. Seine physische Statur sowie seine Größe sind für einen 13-Jährigen außergewöhnlich, doch dementsprechende Tests des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des BVB bestätigten sein Alter. Moukoko, geboren am 20. November 2004, könnte den gleichen Weg wie Superstar Lionel Messi gehen, der mit 13 Jahren von Barcelona verpflichtet worden war.