Niederrheinpokalsieger Rot-Weiß Oberhausen bastelt in der Sommerpause an seinem Regionalliga-Kader. Zwei Stammspieler könnten den Verein noch verlassen.

Seit Freitagabend haben die RWO-Verantwortlichen Gewissheit: Die Kleeblätter treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten SV Sandhausen. Jubelstürme hat dieses Los freilich nicht ausgelöst, denn der Klub aus Baden-Württemberg gilt nicht als Zuschauermagnet. Nur 6429 Besucher wurden in der abgelaufenen Saison bei den Heimspielen der Nordbaden im Schnitt gezählt. Kein Profiverein aus den ersten beiden Spielklassen hat weniger Zuschauer mobilisiert. Mit einem ausverkauften Stadion können die Oberhausener deshalb nicht rechnen. RWO-Sportchef Jörn Nowak hofft dennoch auf die Hilfe der Fans: "Wir müssen für dieses Spiel alles mobilisieren. Es ist wichtiger als der Niederrheinpokal, denn wir rechnen uns gegen Sandhausen natürlich auch als Außenseiter etwas aus. Ein Sieg würde dem Verein sehr viel Geld einbringen", betont Nowak.

Kalkulierbar ist ein Erfolg gegen die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak freilich nicht. Demnach werden der sportlichen Leitung bei der Planung des Kaders auch keine Reichtümer zur Verfügung stehen. "Wir werden nach dem Einzug in den DFB-Pokal sicherlich nicht vier Bundesligaspieler holen", merkt Nowak mit einem Schmunzeln an.

RWO hat bereits Dario Schumacher (Bonner SC), Christian März (SV Rödinghausen), Nico Klaaß (TV Jahn Hiesfeld) und Shaibou Oubeyapwa (1. Göppinger SV/Oberliga Baden-Württemberg) verpflichtet. Zwei weitere Zugänge sollen noch folgen. Konkret gesucht wird ein Nachfolger des zu Rot-Weiss Essen abgewanderten Rechtsverteidigers Daniel Heber sowie ein offensiver Flügelspieler.

Schikowski wird gehen, Fleßers-Verbleib fraglich

Der neue Mann für die Außenbahn soll künftig Patrick Schikowski ersetzen. Nach Informationen dieser Redaktion wird der 25-Jährige die Rot-Weißen verlassen. Zu selten konnte der schnelle Linksaußen in der abgelaufenen Spielzeit überzeugen. Die Zeichen stehen deshalb nur ein Jahr nach seiner Rückkehr auf Abschied.

Ein weiterer Stammspieler, der RWO in diesem Sommer noch verlassen könnte, ist Robert Fleßers. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft am Ende dieses Monats aus. Fünf Jahre spielte der Routinier auf der Emscherinsel und absolvierte 134 Spiele für die Oberhausener. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber gegen Fleßers sprechen die Verpflichtungen von Dario Schumacher und Christian März, die beide auf der Position des ehemaligen Gladbachers spielen. In Patrick Bauder, Alexander Scheelen, Yassin Ben Balla und Maik Odenthal stehen Trainer Mike Terranova noch vier andere Spieler zur Verfügung, die im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen können. RWO-Sportchef Nowak lässt die Personalie offen: "Es steht noch nicht fest. Wir sind in einem ständigen Austausch mit Robert."