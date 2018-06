Der Vorbereitungsplan des Niederrhein-Oberligisten SSVg Velbert steht.

In der neuen Saison wird Ex-Profi Alexander Voigt den Oberligisten SSVg Velbert trainieren. Der Plan der Vorbereitung steht bereits. Die Mannschaft wird am 1. Juli in die Sommervorbereitung starten. An diesem Tag findet die offizielle Saisoneröffnung der SSVg statt.

Knapp eine Woche nach der ersten Trainingseinheit wird die SSVg Velbert auch ihr erstes Testspiel bestreiten. Der Regionalligist RW Oberhausen gastiert am 7. Juli in der Christopeit Sport Arena. Nur einen Tag später testet Velbert bei der U19 des VfL Bochum.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

Saisoneröffnung (01.07.18), 11 Uhr, auf dem Firmengelände der Mühlhause GmbH (Auf´m Angst 9-10,

42553 Velbert)

Testspiel: RW Oberhausen (07.07.18), 13.30 Uhr, Christopeit Sport Arena

Testspiel: VfL Bochum U19 (08.07.18), 11 Uhr, Auswärts

Testspiel: TuS Erndtebrück (14.07.18), 15.00 Uhr, Sportplatz „Am Berg“

Testspiel: TVD Velbert (22.07.18), 15 Uhr, Christopeit Sport Arena