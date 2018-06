In der letzten Saison war Tom Weilandt vom VfL Bochum an den Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel ausgeliehen. Eine Zukunft bei den Kielern wird es aber wohl nicht geben.

Seine Bilanz in hohen Norden: 18 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Auch in einem der Relegationsspiele gegen den VfL Wolfsburg kam der Offensivmann zum Einsatz.

Nach der Spielzeit ist Weilandt einer von bisher schon neun Abgängen, die Kiel verschmerzen muss. Daher kam nun die Meldung auf, dass Weilandt länger als geplant in Kiel bleiben könnte. Wie liga-zwei.de berichtet, soll der KSV an einer festen Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert sein. Doch Bochums Sportlicher Leiter Sebastian Schindzielorz betont: "Ich gehe davon aus, dass Tom bei uns bleibt."

Ein weiteres Thema, das zuletzt diskutiert wurde, war eine mögliche Rückkehr von Felix Bastians an die Castroper Straße. In einem Interview schloss er diese Möglichkeit nicht aus, dass er nach seiner Zeit in China - Bastians wechselte im Januar 2018 zu Tianjin Teda - noch einmal für den VfL spielen könnte. Doch in Bochum hält man aktuell eher wenig von dieser Idee. Bochums Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Peter Villis erklärte: "Eine Rückkehr war im Vorstand und Aufsichtsrat zu keiner Sekunde ein Thema."

In China kam Bastians bisher auf zehn Einsätze, sein Wechsel brachte dem VfL im Januar eine Ablöse von knapp einer Millionen Euro.

VfL-Kader - Stand 7. Juni 2018

Tor: Manuel Riemann, Felix Dornebusch, Florian Kraft

Abwehr: Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Danilo Soares, Stefano Celozzi

Mittelfeld: Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Thomas Eisfeld, Görkem Saglam, Vitaly Janelt, Sebastian Maier (Hannover 96)

Angriff: Lukas Hinterseer, Evangelos Pavlidis, Tom Weilandt, Johannes Wurtz, Milos Pantovic (FC Bayern II), Baris Ekincier (eigene U19), Ulrich Bapoh

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Hoffenheim, Luke Hemmerich (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Schalke), Martin Kompalla, Selim Gündüz (beide unbekannt), Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf).

Weiterhin laufen im Sommer folgende Verträge aus: Robert Tesche (Leihe Birmingham), Janni Serra (Leihe BVB), Vitaly Janelt (Leihe RB Leipzig)



Am Mittwoch veröffentlichte der Klub zudem die ersten Termine und Testspielgegner für die Sommervorbereitung

25.06.2018, 16:30 Uhr Trainingsauftakt am Ruhrstadion

27.06.2018, 18 Uhr Testspiel bei DJK Adler Riemke, Bezirkssportanlage Feenstraße 7-9

30.06.2018, 18 Uhr Spiel gegen den Fairplay-Pokalsieger Bochum: SG Linden-Dahlhausen - VfL Bochum 1848 //Sportanlage Am Lewacker, Jugendheimstr. 3

04.07.2018 Testspiel geplant

06.07. - 13.07.2018 Trainingslager in Weiler im Allgäu

09.07.2018, 18 Uhr Testspiel gegen FC Zürich, ABT Arena, Kieswerkstraße 10, 87471 Durach

12.07.2018 Testspiel geplant

18.07.2018, 18 Uhr Testspiel gegen Stoke City, OBI Arena, Bentlager Weg 40, 48431 Rheine

21./22.07.2018 Saisoneröffnung 2018/19 rund ums Vonovia Ruhrstadion // Saisoneröffnungsturnier geplant

25.07.2018 Testspiel geplant

28.07.2018 Testspiel geplant