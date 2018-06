Am 18. April hatten sich Rot-Weiss Essen und Andreas Winkler nach über 17 gemeinsamen Jahren einvernehmlich auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt. Nun hat Winkler einen neuen Job.

Ex-Profi Winkler war insgesamt 17 Jahre in verschiedenen Positionen für Rot-Weiss Essen tätig. Der gebürtige Bayer brachte die rot-weisse Nachwuchsabteilung auf Vordermann und hatte später als Sportdirektor des Traditionsklubs keinen Erfolg mehr. Noch schlimmer: Am Ende landeten Rot-Weiss Essen und Winkler vor Gericht. Die lange Zusammenarbeit wurde im April 2018 beendet.

Ab dem 1. Juli 2018 hat der 48-Jährige eine neue Aufgabe gefunden. Winkler wird in England anheuern. Genauer gesagt, wird er als Co-Trainer von Daniel Stendel beim FC Barnsley arbeiten. Der englische Drittligist hatte Stendel am Mittwoch als neuen Cheftrainer vorgestellt. Stendel kennt Winkler aus der gemeinsamen Profizeit und bot ihm die Stelle als Co-Trainer an. Neben dem ehemaligen Essener wird auch Christopher Stern, zuletzt Co-Trainer von Hannovers U 23, mit auf die Insel gehen.

Das deutsche Trio wird mit Barnsley das Aufstiegsziel in die 2. englische Liga verfolgen. "Barnsley ist keine große Stadt (rund 73.000 Einwohner, d. Red.), für die der Klub eine überragende Bedeutung besitzt. Das Stadion hat richtig Atmosphäre, und von einer Niedergeschlagenheit nach dem Abstieg in die Dritte Liga ist nichts zu spüren. Im Gegenteil: Es wurden schon wieder 9.000 Dauerkarten verkauft. Ich freue mich riesig auf dieses Abenteuer", wird Fußballlehrer Stendel im Kicker zitiert.

Winkler war auch bei Rot-Weiß Oberhausen im Gespräch

Vor dem Engagement in Barnsley soll Winkler nach RevierSport-Informationen auch lose Gespräche mit Rot-Weiß Oberhausen über eine Anstellung geführt haben. Statt in der vierten deutschen, geht es nun für Winkler in der dritten englischen Liga weiter.