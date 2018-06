Alemannia Aachen hat bereits 19 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. Neuzugang Nummer zehn wurde am Mittwochmittag präsentiert.

Die Alemannia hat Steven Rakk vom KSV Hessen Kassel verpflichtet. Trotz seiner erst 19 Jahre hat der Außenverteidiger bereits 56 Regionalliga-Einsätze absolviert, in denen ihm ein Tor gelang.

"Steven ist ein Spieler mit Potential, der seine Qualitäten bereits in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat. Er kann auf beiden Außenbahnen flexibel agieren", freut sich Trainer Fuat Kilic über den Wechsel. "Die Alemannia ist ein Traditionsverein, der mir die Möglichkeit bietet, meine Entwicklung in der Regionalliga weiter voranzutreiben", kommentiert Rakk seine Vertragsunterschrift am Tivoli.

Den zehn Zugängen stehen gleich 15 Abgänge gegenüber. Im Einzelnen sind das: Karim Kucharzik (Spielverein Breinig), Marcel Damaschek (1.FC Köln II), Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurcie Pluntke (SV Wacker Nordhausen), Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Akif Sahin, Tobias Lippold, Mergim Fejzullahi, Nils Winter, Tobias Mohr, Arda Nebi, Manuel Konate-Lueken und Meik Kühnel (alle Ziel unbekannt).

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Daniel Zeaiter (MSV Duisburg)

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Steven Rakk (KSV Hessen Kassel)

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Kai Bösing

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)